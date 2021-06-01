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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 01:42
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    • 02.06.2021 01:42
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    3.000 TL ödeme müjdesi! Haziran ayında tek seferde ödenecek! Kimler geri ödemesiz 3.000 TL alabilecek?

    Vatandaşlara devlet destekleri yatırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi kişilere, esnaflara, çalışanlara maddi destekler sağlanıyor. Böylelikle pandemi döneminde vatandaşlar rahat bir nefes alınıyor. Son olarak yapılan destek açıklaması, geri ödemesiz tek seferde ödenen 3.000 TL oldu. Peki, kimler 3.000 TL destek alabilir?

    takvim.com.tr
    3.000 TL ödeme müjdesi! Haziran ayında tek seferde ödenecek!

    İhtiyaç sahibi vatandaşlara 3.000 TL devlet desteği! Binlerce kişi alınacak destekler sayesinde rahat bir nefes alacak! Son olarak verilen müjdeye göre, Haziran ayında, geri ödemesiz ve tek seferde ödenecek 3.000 TL destek verileceği açıklandı. İşte, 3.000 TL destek hakkında merak edilen bilgiler...

    3.000 TL DESTEK VERİLECEK!

    Türkiye'de koronavirüs salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarının başında da müzisyenler geldi. Uzun süreden bu yana kapalı olan eğlence mekanları nedeniyle herhangi bir yerde sahne alamayan müzisyenler de tüm meslek sahipleri gibi normalleşme adımlarından kendileriyle ilgili çıkacak kararı bekledi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mayıs ayında da uzatılan müzisyenlere destek kampanyasının 1 ay daha uzatıldığını ve müzisyenlere Haziran ayında tek seferlik 3 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız"

    KİMLER MÜZİSYENLERE YARDIMDAN FAYDALANABİLİR?

    Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek.

        Buna ek olarak, müzik sektöründe çalışan diğer çalışanlar da müzisyen desteğinden faydalanabilecek. Müzisyen yardımından faydalanacak kişiler listesinde yer alan bu çalışanların ise; günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmaması gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzik sektörü çalışanları olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden müzik sektörü teknik vb. çalışanlar para desteğinden faydalanabilecek.

        MÜZİSYENLERE PARA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Müzisyenlere para yardımı başvuru şartları şu şekilde sıralanmaktadır;

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmuş ve doğru beyanda bulunmuş olmak,

        Ses veya enstrüman sanatçısı veya müzik sektörü çalışanı olmak ve geçimini bu yolla temin ettiğine dair bilgi/belge/referans sunmak,

        Proje kapsamında verilecek tüm kişisel bilgilerin değerlendirme aşamasında kullanılabilmesi için 3. kişilerle paylaşılacağını kabul etmek,

        Herhangi bir meslek birliğine üye olmamak (MESAM, MSG ve MÜYOBİR meslek birliklerine üye olanlar, üyesi oldukları meslek birlikleri tarafından geliştirilecek projelere dâhil olacaktır.),

        18 yaşından büyük olmak,

        NOT: Birden fazla video kaydı sunan ya da birden fazla projede yer alan başvuru sahiplerine sadece bir kayıt için ödeme yapılacaktır. Sunulan bilgilerde bir yanlışlık tespit edilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 3.000 TL ödeme müjdesi! Haziran ayında tek seferde ödenecek! Kimler geri ödemesiz 3.000 TL alabilecek?