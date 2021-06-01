3.000 TL ödeme müjdesi! Haziran ayında tek seferde ödenecek! Kimler geri ödemesiz 3.000 TL alabilecek?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 3.000 TL devlet desteği! Binlerce kişi alınacak destekler sayesinde rahat bir nefes alacak! Son olarak verilen müjdeye göre, Haziran ayında, geri ödemesiz ve tek seferde ödenecek 3.000 TL destek verileceği açıklandı. İşte, 3.000 TL destek hakkında merak edilen bilgiler...
3.000 TL DESTEK VERİLECEK!
Türkiye'de koronavirüs salgınından en fazla etkilenen meslek gruplarının başında da müzisyenler geldi. Uzun süreden bu yana kapalı olan eğlence mekanları nedeniyle herhangi bir yerde sahne alamayan müzisyenler de tüm meslek sahipleri gibi normalleşme adımlarından kendileriyle ilgili çıkacak kararı bekledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mayıs ayında da uzatılan müzisyenlere destek kampanyasının 1 ay daha uzatıldığını ve müzisyenlere Haziran ayında tek seferlik 3 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız"
KİMLER MÜZİSYENLERE YARDIMDAN FAYDALANABİLİR?
Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek.