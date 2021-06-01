3.000 TL ödeme müjdesi! Haziran ayında tek seferde ödenecek! Kimler geri ödemesiz 3.000 TL alabilecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mayıs ayında da uzatılan müzisyenlere destek kampanyasının 1 ay daha uzatıldığını ve müzisyenlere Haziran ayında tek seferlik 3 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan resmi açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız"

KİMLER MÜZİSYENLERE YARDIMDAN FAYDALANABİLİR?

Müzisyenlere para desteğinden faydalanmak için günlük ya da haftalık yevmiye şeklinde herhangi bir yerde çalışmamak gerekiyor. Başta herhangi bir sosyal güvencesi olmayan müzisyenler olmak üzere, işleri durma noktasına gelen ya da işlerini koronavirüsten dolayı kaybeden hem enstrüman hem de ses sanatçıları para desteğinden faydalanabilecek.