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Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı…

Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı iş kollarında çalışanlara ücretsiz izin verilirken aynı zamanda işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Söz konusu kararlar Haziran ayı ile birlikte geçilen normalleşme döneminde değişiyor. İş kanunu geçici onuncu maddesi gereğince işverenlere getirilen ücretsiz izne gönderme hakkı 30 Haziran'da sona erecek. Uzatma olmaz ise bu tarihten sonra ücretsiz izin için işçinin de rızasının alınması gerekecek. Konuyla ilgili merak edilenleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar…

01.06.2021 16:19 - Son Güncelleme: 01.06.2021 16:26
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz ve işten çıkarma yasağı…

Türkiye Haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girmiş olacak. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte çalışma düzeninde de bazı değişiklikler olacak.

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Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz ve işten çıkarma yasağı…

Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici onuncu madde ile fesih yasağı getirilmişti. Bu yasak daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran 2021 açıklanmıştı.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz ve işten çıkarma yasağı…

HAK TANINMIŞTI
Fesih yasağının yani işten çıkartma yasağının olması işverenler açısından bir zorluk oluşturacağı için yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımıştı.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz ve işten çıkarma yasağı…

Yasa gereği ücretsiz izin tek taraflı olamazken burada işveren ve işçinin karşılıklı rızası aranıyor. Ancak bu dönemde fesih yasağı olduğu için bu hak geçici olarak tanındı.

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz ve işten çıkarma yasağı…

Bu durumda çalışanlar mağduriyet yaşayacağı için bu kez yasa koyucu nakdi ücret desteğini getirerek ücretsiz izinde olan çalışanlara karşılıksız maaş ödenmesine karar verdi.