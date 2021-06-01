Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! 30 Haziran’da sona eriyor! Normalleşme sonrası ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı…
Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı iş kollarında çalışanlara ücretsiz izin verilirken aynı zamanda işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Söz konusu kararlar Haziran ayı ile birlikte geçilen normalleşme döneminde değişiyor. İş kanunu geçici onuncu maddesi gereğince işverenlere getirilen ücretsiz izne gönderme hakkı 30 Haziran'da sona erecek. Uzatma olmaz ise bu tarihten sonra ücretsiz izin için işçinin de rızasının alınması gerekecek. Konuyla ilgili merak edilenleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yanıtladı. İşte detaylar…
01.06.2021 16:19
- Son Güncelleme: 01.06.2021 16:26