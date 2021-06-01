2 Haziran anlık altın fiyatları yatırım aracıyla altın alanlar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler merak konusu oluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?