2 Haziran anlık altın fiyatları yatırım aracıyla altın alanlar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler merak konusu oluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son gelişmeler...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 522 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 519 bin 200 lirayı, en yüksek ise 524 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 522 bin 900 liradan tamamladı.