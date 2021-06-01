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    • Ekonomi
    • 02.06.2021 06:26
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    • 02.06.2021 06:28
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    22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ne kadar oldu? 0,13 azalış sonrası en az...

    Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak tarif edilen ndaki son durum araştırılıyor. Son dönemde yükseliş eğiliminde olan ata, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları her sabah merak konusu oluyor. Bir önceki kapanışta dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 520,5 liradan tamamlamıştı. Dün küresel piyasalarda 1,910 doları aşan altının ons fiyatı ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yükselen enflasyona karşı önlemleri öne çıkaran açıklamalarıyla gelen satışlarla 1,900 doların altına gerilemişti. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    2 Haziran anlık altın fiyatları yatırım aracıyla altın alanlar ve birikim yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan ani değişimler merak konusu oluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü. Ayrıca Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son gelişmeler...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 azalışla 519,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 841,00 lira, Cumhuriyet altını 3.445,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 519,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 522 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 522 bin 900 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 519 bin 200 lirayı, en yüksek ise 524 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 522 bin 900 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 545 milyon 934 bin 337,49 lira, işlem miktarı ise 1.046,77 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 601 milyon 109 bin 801,40 lira oldu.

        EMTİA PİYASALARI

        Küresel emtia piyasalarında, dünyanın en büyük petrol pazarı ABD'de yaz döneminde talebin artacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin verilerin etkisiyle, gösterge Brent petrolün varil fiyatı 71 doları da aştı.

        Dolardaki düşüşün sürmesinin yanında, ABD'de giderek büyüyen enflasyon baskısının etkisiyle erken saatlerde 1,910 doları aşan altının ons fiyatı ise, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yükselen enflasyona karşı önlemleri öne çıkaran açıklamalarıyla gelen satışlarla 1,900 doların altına geriledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 2.62 artışla 71.28 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 2.61 artışla 68.51 dolar,

        - altın yüzde 0.69 düşüşle 1,893.14 dolar,

        - gümüş yüzde 0.43 düşüşle 27.94 dolar,

        - bakır yüzde 0.18 düşüşle 10,274.50 dolar,

        - platin yüzde 0.84 artışla 1,199.81 dolar,

        - paladyum yüzde 0.18 artışla 2,840.73 dolar düzeyindeydi.
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        Ey aziz İstanbul
        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 0,13 azalış sonrası en az...