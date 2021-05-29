KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği; sektörel, genel, zorlayıcı sebepler veya bölgesel kriz gibi nedenlerle bir iş yerindeki haftalık mesai saatinin geçici olarak en az üçte bir oranda düşürülmesi halinde veya bahsi geçen iş yerinde süreklilik koşulu aranmaksızın faaliyetlerin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde, üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışamadıkları süre için gelir desteği sağlayan uygulamaya verilen addır.

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