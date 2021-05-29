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    • Ekonomi
    • 29.05.2021 11:53
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    • 29.05.2021 12:05
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    Mayıs ayı ve ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

    Son dakika haberi... Mayıs ayı ve 'nin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu idi. Bakanı , "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bakan müjdeledi: 4 Haziran'da hesaplara yatıyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE ZAMAN?
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart 2020'den beri verilen Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatıldığını belirtmişti.

    Mart 2021'de önceki dönemde ödemesi devam edenlerle beraber tam 1 milyon 139 bin 743 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu'ndan toplam 1 milyar 750 milyon TL'lik kısa çalışma ödemesi yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

    Aynı dönemde, önceki dönemde ödemesi devam edenlerle beraber tam 723 bin kişiye toplamda 959 milyon TL'lik nakdi ücret desteği yapıldığı bilgisi duyurulmuştu.

        31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneğin'e ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan; Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatıldığı müjdesini vermişti.

        Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kısa çalışma başvurusu yapan iş yerleri için Kısa Çalışma Ödeneği süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığı açıklandı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
        Kısa Çalışma Ödeneği; sektörel, genel, zorlayıcı sebepler veya bölgesel kriz gibi nedenlerle bir iş yerindeki haftalık mesai saatinin geçici olarak en az üçte bir oranda düşürülmesi halinde veya bahsi geçen iş yerinde süreklilik koşulu aranmaksızın faaliyetlerin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde, üç ayı aşmayacak şekilde sigortalılara çalışamadıkları süre için gelir desteği sağlayan uygulamaya verilen addır.

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