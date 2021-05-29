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    • Ekonomi
    • 29.05.2021 12:35
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    • 29.05.2021 12:35
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    1100 TL ne zaman yatacak? E-Devlet nasıl yapılır?

    1100 TL ne zaman yatacak? 2021 E-Devlet nasıl yapılır? Vatandaşlar E-Devlet'ten sosyal yardım parası almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi haneye, hane başı 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ile 1100 TL tutarında nakdi destek sağlayacağız" dedi. Peki; ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? E-Devlet sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır?

    E-Devlet'ten vatandaşlar sosyal yardım parası almaya devam ediyor. 1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? E-Devlet sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır? Nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara devlet desteği sağlanmaya devam ediyor. Vatandaşlar sosyal yardım parası sayesinde rahat bir nefes alıyor. Yapılan açıklamaya göre; 2 milyonu aşkın haneye 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi yapılacak.

    1100 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

    İşte başvuruya dair bilgiler;

    Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

    E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

        SYDV'LERE 183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

        Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

        KİMLER BAŞVURACAK?

        Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

        ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?

        Pek çok vatandaş "Ödemeniz hazırdır" bilgilendirmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle ödemelerin nasıl alınacağını merak ediyor. Banka hesap bilgisi olmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        KİMLER ALAMAYACAK?

        Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.

        PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

        Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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        Haberler Ekonomi 1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatacak? E-Devlet sosyal yardım parası başvuru nasıl yapılır?