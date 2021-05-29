City Token CITY nasıl alınır? Manchester City Fan Token nedir? CITY yükselir mi?

CITY TOKEN NASIL ALINIR?

Son dönemde rağbet gören taraftar fan token'lerinden biri daha yatırımcısına çok kazandırmanın eşiğine geldi. Yarın gece UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile oynayacak olan bu sezonun İngiltere Premier Lig şampiyonu Menchester City'nin taraftar tokeni CITY coin, yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta da İspanya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Atletico de Madrid futbol takımının fan token'i olan ATM coin büyük pump yaparak 50 dolara kadar yükselmiş, geçtiğimiz hafta sonu oynanan şampiyonluk maçı öncesi tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 51 doları görerek rekor kırmış, maçtan hemen sonra ise 12-14 dolar seviyelerine düşmüştü.