City Token CITY nasıl alınır? Manchester City Fan Token nedir? CITY yükselir mi?

City Token CITY nasıl alınır? Manchester City Fan Token nedir? Manchester City'nin resmi tokenı satışa çıkar çıkmaz en çok talep görenlerden birisi oldu. Manchester City'nin tokenı ise alım-satım işlemleri açıldıktan sonraki 1 saat içerisinde, en büyük hacimli 10. kripto para haline geldi. Paribu'nun ilk gün aktardığı verilere göre CITY/TL paritesinde 595.000'den fazla CITY hacmi oluşmuş durumdaydı. Peki; City Token nasıl alınır? City Token CITY nedir? İşte CITY hakkında merak edilen bilgiler!
CITY TOKEN NASIL ALINIR?
Son dönemde rağbet gören taraftar fan token'lerinden biri daha yatırımcısına çok kazandırmanın eşiğine geldi. Yarın gece UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile oynayacak olan bu sezonun İngiltere Premier Lig şampiyonu Menchester City'nin taraftar tokeni CITY coin, yükselişe geçti.
Geçtiğimiz hafta da İspanya Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Atletico de Madrid futbol takımının fan token'i olan ATM coin büyük pump yaparak 50 dolara kadar yükselmiş, geçtiğimiz hafta sonu oynanan şampiyonluk maçı öncesi tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 51 doları görerek rekor kırmış, maçtan hemen sonra ise 12-14 dolar seviyelerine düşmüştü.
Benzer bir senaryo Manchester City'nin taraftar token'i olan CITY coin için de yaşanacağa benziyor. Son günlerde fiyatı 23 dolara kadar yükselen CITY coin, yarın gece oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi pump yapmaya hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, ellerinde CITY token bulunduran yatırımcıların, maç öncesi zirve fiyattan ellerindekilerini satmasını da öneriyor.
CITY coin şimdilik hiçbir borsada satılmıyor ve almak için Socios'un uygulamasını indirerek önce TL karşılığı CHZ almak ya da başka borsada bulunan CHZ'leri Socios cüzdanına aktarmak, sonra da bunları CITY token ile takas etmek gerekiyor.