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    • Ekonomi
    • 28.05.2021 15:35
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    • 28.05.2021 15:35
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    İşte son tarih! bitiyor mu? ?

    bitiyor mu? ? Yüzbinlerce işçi pandemi döneminde kısa çalışma ödeneklerinden faydalandı. Çalışanların mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği uygulamaya alınmış ve çalışanlara her ay düzenli olarak ödeme yapılmıştı. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte tarih açıklaması!

    takvim.com.tr
    İşte son tarih! Kısa çalışma ödeneği bitiyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Yüzbinlerce kişi kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmaya devam ediyor. Pandemi döneminde çalışanların mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği desteği sağlanıyor. 2 aylık sürelerle uzatılan kısa çalışma ödeneği için son tarih yaklaşıyor. Çalışanların merak ettiği konu ise kısa çalışma ödeneği bitiyor mu oldu. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte yanıtı!

    2021 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısa çalışma ödeneği' müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR YATACAK?

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

        Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

        Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler ilgililerin IBAN hesaplarına aktarılmakta, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşların ödemeleri de PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

        Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
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        Haberler Ekonomi İşte son tarih! Kısa çalışma ödeneği bitiyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?