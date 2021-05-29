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    'a fiber internet (Ekonomi haberleri)

    ,'ta müşterilerine sabit interneti götürerek fiber internetle buluşturduğu hane sayısını 4 milyona çıkardı. Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Tüm Türkiye'yi evlerin kapısına kadar giden fiber internetle buluşturuyoruz" dedi.

    K.maraş'a fiber internet

    TURKCELL, Kahramanmaraş'ta müşterilerine sabit interneti götürerek fiber internetle buluşturduğu hane sayısını 4 milyona çıkardı. Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Tüm Türkiye'yi evlerin kapısına kadar giden fiber internetle buluşturuyoruz" dedi.

    1.000 KİŞİYE İŞ
    ABD, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal, Türkiye'deki ilk yatırımını Samsun'da yapacak. Coenda Holding Başkanı Kerem Akbaş, "Üniversitelerimizle inovatif ürünler geliştireceğiz" dedi. 500 milyon lira yatırım yapılacak, bin kişiye iş sağlanacak.

    HİBEYE BAŞVURU YAĞDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine 2 günde 565 bin başvuru geldi. Bu listedeki 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alacak. Yapılan başvuruların parasal değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Hibe desteğine başvuruları 23 Haziran akşamına kadar sürecek, bugün kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvurusunu yapabilecek. Hibe desteğinden tiyatrocu, hamal, ressam, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, pansiyoncu, gözlemeci gibi 340 meslek grubu yararlanacak.

        YURT DIŞINDA OKUYANA BORÇ YAPILANDIRMASI
        Meclis'te         görüşülen yapılandırma paketinin kapsamı genişletilerek, yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da kapsama alındı. Hesaplanan borç, azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi ile üniversite mezunu 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili önemli kolaylıklar sağlandı. Öğrencilik zamanlarında kullanılan öğrenim kredisinin borçları küçük taksitlerle ödenebilecek.

        DÜNYAYA NAZAR BONCUĞU
        Fransız         seyahat ve turizm operatörü Club Med, turistlerin ziyaret ettiği ülkelerden en çok hangi hediyelik eşyayı aldığını araştırdı. Raporda Türkiye de yer aldı. Turistlerin Türkiye'den en çok 'nazar boncuğu' aldığı belirtildi. Nazar boncuğunun yanı sıra Türkiye'de en çok tercih edilen ürünlerde lokum ve baklava da ilk sıralarda yer aldı. Türk kahvesi ve halı çeşitleri de ilgi gören ürünler arasına yerleşti. İşte raporda yer alan, ülkelere göre en çok tercih edilen tatil hediyeleri...

        İtalya: Maske
        Hırvatistan: Lavanta
        Türkiye: Nazar boncuğu, lokum
        Kanada: Akçaağaç şurubu
        İngiltere: Şemsiye
        Belçika, Fransa ve İrlanda: Çikolata
        Letonya, Litvanya ve Polonya: Mücevher
        Çin: Kaligrafi seti
        Güney Kore: Kore çayı
        Sri Lanka: Oymalı maskeler
        Yemen: Hançer
        İran: Halı

        'FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİĞİMİZ'
        Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgın nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlı olduklarını belirtti. Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Elvan, "Temel önceliklerimiz fiyat istikrarı, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır" dedi. Elvan, ilk çeyrekte yüzde 6 büyüme beklendiğini söyledi.

            EV SAHİBİNE VERGİ AFFI
            Meclis maratonu süren yeni yapılandırma paketiyle ev sahiplerine de matrah artırımı imkanı sağlanıyor. Teklife göre; geliri sadece kiradan oluşanlar belli bir sınırın altında kalmamak şartıyla matrah artırımı yapabilecek ve böylece vergi denetiminden kurtulacak. Alt sınır 2016 yılı için 9 bin 400, 2017 yılı için 9 bin 960, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak. Matrah artıranlar ilgili yılın istisna tutarını kullanamayacak. Beyan edilen gelirin yüzde 20'si ödenecek. Buna göre, ödenecek en düşük vergi; 2016 yılı için bin 880, 2017 için bin 992, 2018 yılı için 2 bin 116, 2019 yılı için 2 bin 248 ve 2020 yılı için de 2 bin 548 lira olacak.

            İSTASYONLAR DÖNÜŞTÜ
            BP Türkiye, istasyonlarındaki Wild Bean Cafe ve BP Express konseptini yaygınlaştırıyor. 2019'da başlayan BP Express ve Wild Bean Cafe konseptinin bu yıl 30 ilde 100'ün üzerinde noktaya, 5 yıl içinde 400 istasyona ulaşması hedefleniyor. BP Türkiye Akaryakıt Pazarlama Müdürü Seçil Okyay, "Artık tüketiciler, sağlık konusunda hassas. İstasyonlarımızdaki hijyen önlemlerimizin yanı sıra, Wild Bean Cafe ve BP Express ürünlerimizi 'Kolay Teslimat' konseptiyle sunmaya başladık" dedi.

            SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA DEVRİ
            Mavi ile lüks sokak giyim markası Les Benjamins, SS21 özel koleksiyonu için bir araya geldi. Yaklaşık 50 parçalık koleksiyondaki denim ve non denim ürünlerin tamamı organik, geri dönüştürülmüş ve doğa dostu malzemelerle sunuluyor. Les Benjamins'in kurucusu Bünyamin Aydın, "Les Benjamins X Mavi, sürdürülebilirliği koleksiyonun yol göstericisi olarak konumluyor" dedi.

                BINANCE CEO'SU: BITCOIN'I KİMSE KAPATAMAZ
                Binance CEO'su Changpeng 'CZ' Zhao, gelinen noktada Bitcoin'i kimsenin kapatamayacağını söyledi. CZ, "500 milyon insanın zihninde yer edinmiş ortadaki teknoloji düşünüldüğünde, artık hiç kimse kapatamaz diye düşünyorum" ifadesini kullandı. Kripto paralarla geleneksel paraları birbirine rakip olarak görmediğini söyleyen CZ, "Yakın zamanda birlikte çalışmayı öğrenecekler" dedi.
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