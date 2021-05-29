TURKCELL, Kahramanmaraş'ta müşterilerine sabit interneti götürerek fiber internetle buluşturduğu hane sayısını 4 milyona çıkardı. Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Tüm Türkiye'yi evlerin kapısına kadar giden fiber internetle buluşturuyoruz" dedi.
1.000 KİŞİYE İŞ
ABD, Kanada, Hollanda, Çin ve Singapur'da faaliyet gösteren Coenda Grup şirketlerine bağlı Coenda Medikal, Türkiye'deki ilk yatırımını Samsun'da yapacak. Coenda Holding Başkanı Kerem Akbaş, "Üniversitelerimizle inovatif ürünler geliştireceğiz" dedi. 500 milyon lira yatırım yapılacak, bin kişiye iş sağlanacak.
HİBEYE BAŞVURU YAĞDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın salgın nedeniyle ekonomik zarar gören esnafa yönelik açıkladığı hibe desteğine 2 günde 565 bin başvuru geldi. Bu listedeki 455 bin esnaf 3 bin lira, 110 bin esnaf da 5 bin lira hibe alacak. Yapılan başvuruların parasal değeri 1.9 milyar liraya ulaştı. Hibe desteğine başvuruları 23 Haziran akşamına kadar sürecek, bugün kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar başvurusunu yapabilecek. Hibe desteğinden tiyatrocu, hamal, ressam, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, pansiyoncu, gözlemeci gibi 340 meslek grubu yararlanacak.