EV SAHİBİNE VERGİ AFFI

Meclis maratonu süren yeni yapılandırma paketiyle ev sahiplerine de matrah artırımı imkanı sağlanıyor. Teklife göre; geliri sadece kiradan oluşanlar belli bir sınırın altında kalmamak şartıyla matrah artırımı yapabilecek ve böylece vergi denetiminden kurtulacak. Alt sınır 2016 yılı için 9 bin 400, 2017 yılı için 9 bin 960, 2018 yılı için 10 bin 580, 2019 yılı için 11 bin 240 ve 2020 yılı için de 12 bin 740 liradan az olamayacak. Matrah artıranlar ilgili yılın istisna tutarını kullanamayacak. Beyan edilen gelirin yüzde 20'si ödenecek. Buna göre, ödenecek en düşük vergi; 2016 yılı için bin 880, 2017 için bin 992, 2018 yılı için 2 bin 116, 2019 yılı için 2 bin 248 ve 2020 yılı için de 2 bin 548 lira olacak.