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Bankalardan su gibi ucuz satılık evler: 35.000 TL- 40.000- 50.000 TL'ye konut sahibi olun! Vakıfbank satışa çıkardı...

Bankalar vasıtasıyla satışa çıkarılan icralık evler oldukça ilgi çekiyor. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri oluyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Özellikle Vakıfbank tarafından sunulan konutlar 37.000, 40.000, 45.000, 50.000, 60.000 TL gibi sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Bankadan ucuz konut satın almak isteyen vatandaşlar konut satış ilanlarını internet sitesi üzerinden takip ediyorlar.

28.05.2021 22:27 - Son Güncelleme: 28.05.2021 22:27
Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

Bankalar vasıtasıyla satışa çıkarılan icralık evler oldukça ilgi çekiyor. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri oluyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Özellikle Vakıfbank tarafından sunulan konutlar 37.000, 40.000, 45.000, 50.000, 60.000 TL gibi sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Bankadan ucuz konut satın almak isteyen vatandaşlar konut satış ilanlarını internet sitesi üzerinden takip ediyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

BANKADAN SATILIK GAYRİMENKUL ALINIR MI?

İlk olarak, ev sahibi ipoteklerini birkaç ay ödememiştir. Bankanın verdiği vadeye uymamıştır. Bankaya borcunu veremediyse de ev ihaleye çıkarılmıştır.

Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

Aldığı ev kredisini ödemeyen kişi taşınmanızı daha önceden imza attığı üzere bankaya bırakır. Yani banka borcunu evi satarak tahsil eder. Elbette evin değeri borcunu ödeyemeyen kişinin satın aldığı fiyattan daha düşüktür. Değer kaybeden evler her zaman daha uygun fiyata alıcı bulur.

Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

VAKIFBANK UCUZ İCRALIK EV İLANLARI : 37.000 TL

Bankalardan şaka gibi ucuz satılık evler: 40.000 TL- 50.000 TL- 60.000 TL'ye konut sahibi olun! İş Bankası satışa çıkardı...

VAKIFBANK UCUZ İCRALIK EV İLANLARI