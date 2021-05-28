Bankalardan su gibi ucuz satılık evler: 35.000 TL- 40.000- 50.000 TL'ye konut sahibi olun! Vakıfbank satışa çıkardı...

Bankalar vasıtasıyla satışa çıkarılan icralık evler oldukça ilgi çekiyor. Bankalardan satılık konutlar piyasalarından satın alınabilecek konutlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri oluyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu evler genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait konutlardır. Özellikle Vakıfbank tarafından sunulan konutlar 37.000, 40.000, 45.000, 50.000, 60.000 TL gibi sudan ucuz fiyatlara satılıyor. Bankadan ucuz konut satın almak isteyen vatandaşlar konut satış ilanlarını internet sitesi üzerinden takip ediyorlar.