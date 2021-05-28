İkinci el araç alacaklar müjde! 90.000 lira altı seçenekler yüzleri güldürecek! En uygun fiyatlı modeller…

Arabasını yenilemek isteyenler ya da ilk kez alacaklar bütçelerine en uygun modellerini merak ederek sıklıkla araştırıyor. İkinci el araç alacaklar müjdeli haber geldi ve 90.000 lira altı seçenekler yüzleri güldürecek. Sahibinden satılık ikinci el otomobil alacaklar pandemiden dolayı ekonomik olarak da zorlanmamak amacıyla en uygun marka ve modelleri tercih ediyor. En uygun fiyatlı modelleri sizler için haberimizde derledik, ucuz araba almak ve bütçeleri zorlanmadan ödemek isteyenler bu seçeneklere göz atabilir.