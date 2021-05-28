Emlak vergisinde son 4 gün! Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf

Ev sahiplerinin bu yıl ödeyeceği emlak vergisinde ilk taksit döneminin sonuna yaklaşıldı. Belediyelere verilen vergide ödemeler 31 Aralık günü sona erecek. Bazı kesimler ise vergiden muaf. İşte evi olmasına karşın bu yıl emlak vergisi ödemeyecek kesimler:
● KİMLER ÖDEMİYOR?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, işsizler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler.
● HANGİ ŞARTLAR VAR?
Tek evin olması ve bunun da brüt 200 metrekareden küçük olması gerekiyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.