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    • Ekonomi
    • 27.05.2021 08:30
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    • 27.05.2021 08:37
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    Çiftçiye kuraklığa karşı destek: , mazot ve gübre gündemde!

    Türkiye'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için AK Parti seferber oldu. Üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken, , mazot ve gübre gündemde. kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak.

    Çiftçiye kuraklığa karşı destek

    Dünya pandemiyle birlikte bu yıl büyük bir kuraklık ile de mücadele etmeye başladı. Türkiye'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için AK Parti de seferber oldu. Sabah'ın haberine göre sıkıntı yaşayabilecek üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken, ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde.



    ÜCRETSİZ GÜBRE ÖNERİSİ
    Kuraklık İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili oluyor. Hükümet çiftçilerdin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçlarını erteledi.



    Ancak çiftçiler AK Partili milletvekillerine Türkiye'nin her yerinde kuraklık nedeniyle gelinen noktayı anlatıp sorunlarına çözüm istedi. Kuraklığın özellikle bakliyat ve tahılı etkilediği bildirildi. AK Parti de çözüm için kolları sıvadı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verilerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorunlar iletildi. Öneri olarak da, "ürünü tarlada kalan çiftçilere, tarımsal destek ödemesi yapılması, önümüzdeki yıl ücretsiz tohum, gübre ve mazot verilmesi" sıralandı.



        HAZIRLIKLARA BAŞLANDI
        Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığın etkilerini tüm boyutları ile ortaya koymak için sahaya inip tespitler yapıyor. Tarlada kalan ürün ile ilgili bu çalışmalar sonrasında bir tablo ortaya çıkacak.

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        Haberler Ekonomi Çiftçiye kuraklığa karşı destek: Ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde!