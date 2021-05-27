Dünya pandemiyle birlikte bu yıl büyük bir kuraklık ile de mücadele etmeye başladı. Türkiye'nin belli bölgelerinde özellikle tahıl ve bakliyat üreticilerini etkileyen kuraklık için AK Parti de seferber oldu. Sabah'ın haberine göre sıkıntı yaşayabilecek üreticinin sorunlarının çözümü için çalışmalar başlarken, ücretsiz tohum, mazot ve gübre gündemde.