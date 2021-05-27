Elektrik fiyatlarında yeni sistem: 1 Haziran'da devreye giriyor





AB'YE İHRACATI KOLAYLAŞTIRACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, VEP ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılacağı gibi piyasanın öngörülebilirliği daha da yükselecek. EPİAŞ garantör rolü ile piyasaya olan güveni artıracak. YEK-G ile ihracatçılar yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem Avrupa Birliği'ne ihracatı da kolaylaştıracak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN