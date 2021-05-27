En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'de yaşanan son gelişmeler anbean takip edilirken gözler fiyatlara çevrildi. Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 75 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte yorumlar

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kâr satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi. Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara geriledi.

İşte diğer kripto para birimlerinde son durum ve yorumlar;