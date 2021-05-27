En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'de yaşanan son gelişmeler anbean takip edilirken gözler fiyatlara çevrildi. Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 75 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin düşer mi, yükselir mi? İşte yorumlar
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 40,000 doların üzerini gördükten sonra, gelen kâr satışlarının da etkisiyle yeniden bu düzeyin altına geriledi. Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara geriledi.
İşte diğer kripto para birimlerinde son durum ve yorumlar;
Son 24 saat içinde 37,247.90 ve 40,782.08 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.84 düşüşle 37.414.29 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 4.80 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 33 milyar dolarlık düşüşle 703 milyar dolara indi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,642.61 ve 2,911.74 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 5.00 düşüşle 2,670.35 dolara geriledi. Birimin haftalık kazancı yüzde 5.49 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 311 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında geçen hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.02 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.01 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 75 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden dokuz tanesi de düşenler arasındaydı.