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    • Ekonomi
    • 26.05.2021 22:26
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    • 26.05.2021 22:37
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    'den ’e gidecek 2 bin 250 tonluk ihracat trenleri ’ta

    ’nin ilçesindeki Köseköy Lojistik Merkezi'nden 'e gitmek üzere yola çıkan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levha yüklü iki ihracat treni ’a ulaştı. Haberin detayları...

    İHA
    Çin’e gidecek ihracat trenleri Kars’ta

    Tren Garı'na gelen ihracat trenleri, buradaki lojistik işlemlerinin ardından yarın sabah erken saatlerde 'a hareket edecek. Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin 12 gün içerisinde 'e ulaşması planlanıyor.

    2 gün önce 'den hareket eden trenler, akşam 'na giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin'e gitmişti. Pasifik Eurasia ve iş birliğinde Gürcistan, , ve 'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

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    Haberler Ekonomi Türkiye'den Çin’e gidecek 2 bin 250 tonluk ihracat trenleri Kars’ta