Birden sıçrayışını duyanlar adeta küçük dilini yuttu! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Mayıs ayında altın fiyatlarında hem küresel hem de iç piyasalarda yaşanan yükseliş görenleri şaşırttı. Bu nedenle günün her saatinde altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Gram altının fiyatı dün 519 liraya kadar ulaştı. Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle dün 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket etti. Dün kapanışta çeyrek altın 837,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 516,70 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?