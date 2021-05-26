Birden sıçrayışını duyanlar adeta küçük dilini yuttu! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Mayıs ayında altın fiyatlarında hem küresel hem de iç piyasalarda yaşanan yükseliş görenleri şaşırttı. Bu nedenle günün her saatinde altın fiyatları sık sık araştırılıyor. Gram altının fiyatı dün 519 liraya kadar ulaştı. Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesinin etkisiyle dün 8 Ocak'tan bu yana ilk kez 1,900 doları aşarak 1,907 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket etti. Dün kapanışta çeyrek altın 837,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 516,70 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 artışla 516,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 837,00 lira, Cumhuriyet altını 3.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 516,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 516 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 510 bin 50 lirayı, en yüksek ise 519 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artarak 516 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 483 milyon 654 bin 275,51 lira, işlem miktarı ise 940,88 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 491 milyon 284 bin 959,63 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.