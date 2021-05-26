SON DAKİKA: Esnafa 3-5 bin lira hibe desteğinde başvurular başladı: Dakikada bin 600 başvuru geldi

NEFES KREDİSİ'NİN ODAĞI CİRO KAYBEDEN İŞLETMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç yüzde 3'ü aşacağını, 315 milyar TL'ye ulaşan kredi paketleriyle sağlanan desteğin de milli gelirin yüzde 6'sına ulaştığını söyledi. Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

Elvan, istihdam teşviklerinin revize edileceğini, ek istihdama finansman desteği verileceğini, istihdam taahhüdünü yerine getiren firmaya her bir istihdam için 1 yıllık SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında sözünü ettiği nefes kredisi ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Kredinin öncekilerden farkı, sadece ciro kaybı yaşayan işletmeleri odağına alması olacak" dedi.