SON DAKİKA: Esnafa 3-5 bin lira hibe desteğinde başvurular başladı: Dakikada bin 600 başvuru geldi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen iki ayrı grup için 3 ila 5 bin lira ödeme yapılacak. Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebiliyor.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Daha önce dört ay boyunca gelir kaybı desteği alan esnaf da hibe desteğine başvuruda bulunabilecek.
Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www. turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Başvurunun uygun bulunması durumunda banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. Bankaya aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.
KİMLİK NO'SUNUN SON HANESİNE GÖRE
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak. Dün kimlik numarasının son rakamı sıfır olanların başvuru alınırken bugün 2, yarın 4 olanlarınki alınacak. Cuma gönü 6, cumartesi 8 olan vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.