5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? 5 bin TL destek başvuruları başladı mı?

5 bin TL destek başvuruları başladı mı? 5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Merakla beklenen başvuru açıklaması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Bakan Muş yaptığı açıklamayla tarih bilgisi verdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" dedi.
5 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
"Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, gelir vergisi mükellefiyet olan esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirler 17 Mayıs'tan itibaren destekten yararlanabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü Kabine toplantısının ardından müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:
"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. 1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."
ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini ifade etti.
Tek seferde, iki ayrı grup halinde verecekleri 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlerin faydalanacağını vurgulayan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.