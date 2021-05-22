5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? 5 bin TL destek başvuruları başladı mı?

5 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

"Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, gelir vergisi mükellefiyet olan esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirler 17 Mayıs'tan itibaren destekten yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü Kabine toplantısının ardından müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

"Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. 1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."