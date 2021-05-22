Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.05.2021 13:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 13:20
    ABONE OL

    desteği başvurusu ne zaman yapılacak? başvuruları başladı mı?

    desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Binlerce esnaf devlet destekli başvurularından faydalanabiliyor. Ödeme almak isteyen vatandaşlar 5 bin TL desteklerden nasıl faydalanabileceklerini sorguluyor. Başvuru dönemine ilişkin merakla beklenen açıklama geldi. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan esnafa destek paketi kararının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan tarih açıklaması geldi. İşte ne zaman yapılacak?

    takvim.com.tr
    5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? 5 bin TL destek başvuruları başladı mı?

    5 bin TL destek başvuruları başladı mı? 5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Merakla beklenen başvuru açıklaması Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Bakan Muş yaptığı açıklamayla tarih bilgisi verdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak" dedi.

    5 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    "Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, gelir vergisi mükellefiyet olan esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirler 17 Mayıs'tan itibaren destekten yararlanabilecek.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günkü Kabine toplantısının ardından müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

    "Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. 1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız. 2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

    ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini ifade etti.

    Tek seferde, iki ayrı grup halinde verecekleri 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs 2021'den önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf, sanatkarlar ve gerçek kişi tacirlerin faydalanacağını vurgulayan Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        ESNAF DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

        Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Uyarı üstüne uyarı geldi! Dışarı çıkmayın
        Haberler Ekonomi 5 bin TL hibe desteği başvurusu ne zaman yapılacak? 5 bin TL destek başvuruları başladı mı?