ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada şirketin halka arz başvurusu onaylanmıştı. Peki, ATP halka arz tarihleri ne zaman? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? İşte bilgiler...

ATP HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?

ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek ve talepler 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle toplanacak. Başvurular yarın itibariyle başlıyor.

İşte ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı;