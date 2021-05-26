ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticareti şirketinin halka arz işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan son açıklamada şirketin halka arz başvurusu onaylanmıştı. Peki, ATP halka arz tarihleri ne zaman? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalardan yapılacak? İşte bilgiler...
ATP HALKA ARZ TARİHLERİ NE ZAMAN?
ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek ve talepler 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle toplanacak. Başvurular yarın itibariyle başlıyor.
İşte ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı;
ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
ATP NE ZAMAN BORSA'DA İŞLEM GÖRECEK?
Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.