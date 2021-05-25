Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.05.2021 06:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 06:39
    ABONE OL

    Çeyrek, gram, tam, yarım ve çeyrek ne kadar oldu? 26 Mayıs anlık altın fiyatları

    Altın piyasalardaki gelişmeleri takip eden yatırımcılar özellikle nı sık sık araştırmaya devam ediyor. Dün İstanbul 'da, kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 513,70 liradan işlem görmüştü. Peki, çeyrek, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Dün iç piyasada, gram altın 514 liraya, çeyrek altın 844 liraya, Cumhuriyet altını da 3,361 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 513,70 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise ABD Hazine tahvil faizlerinin üst üste dördüncü günde de düşmesinin yanında doların da zayıflamasının etkisiyle altın fiyatları yükseldi. İşte çeyrek, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 513,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 513,70 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 505 bin 700 lirayı, en yüksek ise 509 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 507 bin 750 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 375 milyon 465 bin 772,46 lira, işlem miktarı ise 740,98 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 340 bin 268,42 oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        EMTİA PİYASALARI - ALTININ ONS FİYATI 1,890 DOLARI AŞTI

        ABD Hazine tahvil faizlerinin üst üste dördüncü günde de düşmesinin yanında doların da zayıflamasının etkisiyle altın fiyatları yükseldi. Ons altının fiyatı 1,896 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,890 dolar üzerinde tutundu.

        Buna karşılık, yatırımcıların İran'ın petrol piyasalarına erken döneceğine ilişkin beklentilerinin azalmasıyla, yükselen Brent petrolün varil fiyatı hafif geriledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.19 düşüşle 68.24 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.14 düşüşle 65.89 dolar,

        - altın yüzde 0.57 artışla 1,891.84 dolar,

        - gümüş yüzde 0.54 artışla 27.93 dolar,

        - bakır yüzde 0.83 artışla 9,983.00 dolar,

        - platin yüzde 0.77 artışla 1,188.19 dolar,

        - paladyum yüzde 1.13 artışla 2,766.69 dolar düzeyindeydi.

        ALB Forex günlük tarımsal emtia bülteninde, Fildişi Sahili'nin kakao yetiştirilen bölgelerinde arka arkaya ikinci hafta yağmurun az kalmasının, Nisan-Eylül ortası ürünün Haziran ayı sonuna doğru düşebileceği korkusu yarattığına işaret edilerek, şöyle denildi:

        "ABD'nin mısır ve soya fasulyesi vadeli işlemleri Pazartesi günü, yağışların ABD'nin Ortabatı bölgesinde yakın zamanda ekilen mahsulleri artırması ve tüccarların Çin'in geçtiğimiz hafta mısır alımlarının artmasının ardından gelecekteki ihracat talebini tartması nedeniyle düştü.

        "Tarım bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 1 Temmuz'da başlayan 2021/22 pazarlama sezonunda tahıl ihracatını 3 milyon ton artırarak 51 milyon tona çıkarabileceğini söyledi.

        "ABD mısır ihracat sevkiyatları, pazarlama yılının en yüksek seviyesi olan 2.24 milyon metrik ton ile haftalık yüzde 45 artış gösterdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Size cupak olsun
        Haberler Ekonomi Çeyrek, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Mayıs anlık altın fiyatları