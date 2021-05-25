Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılıyor. Dün iç piyasada, gram altın 514 liraya, çeyrek altın 844 liraya, Cumhuriyet altını da 3,361 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 513,70 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise ABD Hazine tahvil faizlerinin üst üste dördüncü günde de düşmesinin yanında doların da zayıflamasının etkisiyle altın fiyatları yükseldi. İşte çeyrek, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 513,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 832,00 lira, Cumhuriyet altını 3.405,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 513,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 507 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 505 bin 700 lirayı, en yüksek ise 509 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 507 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 375 milyon 465 bin 772,46 lira, işlem miktarı ise 740,98 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 340 bin 268,42 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.