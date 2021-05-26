'Araç güvenliğinde en doğru koruma kasko'

Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü A. Bülent Bora, kasko ve trafik sigortasından tarım sigortasına kadar birçok önemli konuda bilgilendirmeler yaptı. Son yıllarda sıkça görülen dolu ve doğal afetlerin verdiği zarara değinen Bora, "Bu risk her geçen sene giderek artıyor. Vatandaşlar bu riske karşı araçlarını halı, battaniye, kilim vb. yerine kasko sigortasıyla; çiftçiler ise ürünlerini tarım sigortasıyla güvence altına almalı. Araç güvenliğinde en doğru korumayı kasko sigortası, tarımda ise tarım sigortası sağlıyor" dedi. Serbest rekabet ortamının kasko ve trafik sigortalarında primlerin azalmasında etki yarattığını söyleyen Bora, bu sürecin sigortalı açısından pozitif bir durum yarattığını ve uygun fiyatlarla sigorta yaptırılabileceğini belirtti.

'KARARLAR DOĞRU'

Bora, sigorta şirketlerinin mali bünyelerinin kuvvetli olması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararlardan ikisi çok büyük önem taşıyor. Bir tanesi trafik sigortalarında sermayeyle orantılı limit getirmeydi ki bu son derece güzel bir karardı. İkincisi ise yıl sonlarında sermaye yeterlilik hesabı yapılır. Burada da yine yazım riski için bir oran vardır, o oranlarda da artış oldu. Dolayısıyla, şirketler sermayelerini kuvvetlendirmek zorunda. Aksi takdirde, ya kendi ceplerinden sermaye koymaları ya da primleri artırmaları gerekecek. Bu sebeple, sigorta şirketlerinin, gelecek hasarları ödeyebilmeleri açısından mali bünyelerini güçlendirmeleri gerekiyor."