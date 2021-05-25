Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.05.2021 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 14:00
    ABONE OL

    25 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde2,53 oranında 33,26'dan yükselerek işlem gördü. 25 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    25 Mayıs Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Arçelik 33,26 32,44 2,53
    Tofaş Oto Fabrikası 28,90 28,32 2,05
    Vakıflar Bankası 3,61 3,54 1,98
    Fenerbahçe Futbol 34,12 33,46 1,97
    Ford Otosan 173,00 169,80 1,88
    Borusan Mannesmann 30,00 29,46 1,83
    Yataş 17,78 17,46 1,83
    Akbank 5,29 5,21 1,54
    Migros Ticaret 36,86 36,34 1,43
    Halkbank 4,48 4,42 1,36
    Odaş Elektrik 2,44 2,41 1,24
    Garanti Bankası 8,18 8,08 1,24
    Doğuş Otomotiv 27,80 27,48 1,16
    Kartonsan 61,80 61,10 1,15
    GSD Holding 1,86 1,84 1,09
    Vestel 33,72 33,36 1,08
    İş GMYO 1,97 1,95 1,03
    SASA Polyester 33,56 33,24 0,96
    İhlas Gayrimenkul 1,05 1,04 0,96
    Zorlu Enerji 2,11 2,09 0,96

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 207,90 211,70 -1,79
    Gübre Fabrikaları 63,75 64,80 -1,62
    Karsan Otomotiv 4,96 5,04 -1,59
    Alarko Holding 10,58 10,75 -1,58
    Tukaş 7,24 7,35 -1,50
    Ereğli Demir Çelik 18,95 19,23 -1,46
    Hektaş 9,39 9,50 -1,16
    Jantsa Jant Sanayi 89,00 90,00 -1,11
    Koza Madencilik 17,31 17,50 -1,09
    Bagfaş 25,24 25,50 -1,02
    Bursa Çimento 3,94 3,98 -1,01
    Coca Cola İçecek 81,65 82,45 -0,97
    Nuh Çimento 51,40 51,85 -0,87
    Aksa 16,65 16,79 -0,83
    Turkcell 15,63 15,76 -0,82
    Gözde Girişim 6,27 6,32 -0,79
    Kervan Gıda 16,55 16,68 -0,78
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,39 1,40 -0,71
    İndeks Bilgisayar 7,13 7,18 -0,70
    Good-Year 7,63 7,68 -0,65

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul'da ticaretin kalbi yandı
    Haberler Ekonomi 25 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?