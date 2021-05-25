25 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 33,26 32,44 2,53 Tofaş Oto Fabrikası 28,90 28,32 2,05 Vakıflar Bankası 3,61 3,54 1,98 Fenerbahçe Futbol 34,12 33,46 1,97 Ford Otosan 173,00 169,80 1,88 Borusan Mannesmann 30,00 29,46 1,83 Yataş 17,78 17,46 1,83 Akbank 5,29 5,21 1,54 Migros Ticaret 36,86 36,34 1,43 Halkbank 4,48 4,42 1,36 Odaş Elektrik 2,44 2,41 1,24 Garanti Bankası 8,18 8,08 1,24 Doğuş Otomotiv 27,80 27,48 1,16 Kartonsan 61,80 61,10 1,15 GSD Holding 1,86 1,84 1,09 Vestel 33,72 33,36 1,08 İş GMYO 1,97 1,95 1,03 SASA Polyester 33,56 33,24 0,96 İhlas Gayrimenkul 1,05 1,04 0,96 Zorlu Enerji 2,11 2,09 0,96

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: