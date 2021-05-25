25 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|33,26
|32,44
|2,53
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,90
|28,32
|2,05
|Vakıflar Bankası
|3,61
|3,54
|1,98
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|33,46
|1,97
|Ford Otosan
|173,00
|169,80
|1,88
|Borusan Mannesmann
|30,00
|29,46
|1,83
|Yataş
|17,78
|17,46
|1,83
|Akbank
|5,29
|5,21
|1,54
|Migros Ticaret
|36,86
|36,34
|1,43
|Halkbank
|4,48
|4,42
|1,36
|Odaş Elektrik
|2,44
|2,41
|1,24
|Garanti Bankası
|8,18
|8,08
|1,24
|Doğuş Otomotiv
|27,80
|27,48
|1,16
|Kartonsan
|61,80
|61,10
|1,15
|GSD Holding
|1,86
|1,84
|1,09
|Vestel
|33,72
|33,36
|1,08
|İş GMYO
|1,97
|1,95
|1,03
|SASA Polyester
|33,56
|33,24
|0,96
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,04
|0,96
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,09
|0,96
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|207,90
|211,70
|-1,79
|Gübre Fabrikaları
|63,75
|64,80
|-1,62
|Karsan Otomotiv
|4,96
|5,04
|-1,59
|Alarko Holding
|10,58
|10,75
|-1,58
|Tukaş
|7,24
|7,35
|-1,50
|Ereğli Demir Çelik
|18,95
|19,23
|-1,46
|Hektaş
|9,39
|9,50
|-1,16
|Jantsa Jant Sanayi
|89,00
|90,00
|-1,11
|Koza Madencilik
|17,31
|17,50
|-1,09
|Bagfaş
|25,24
|25,50
|-1,02
|Bursa Çimento
|3,94
|3,98
|-1,01
|Coca Cola İçecek
|81,65
|82,45
|-0,97
|Nuh Çimento
|51,40
|51,85
|-0,87
|Aksa
|16,65
|16,79
|-0,83
|Turkcell
|15,63
|15,76
|-0,82
|Gözde Girişim
|6,27
|6,32
|-0,79
|Kervan Gıda
|16,55
|16,68
|-0,78
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,40
|-0,71
|İndeks Bilgisayar
|7,13
|7,18
|-0,70
|Good-Year
|7,63
|7,68
|-0,65