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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 11:16
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    • 25.05.2021 11:16
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    ATP halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? !

    Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş başvurusu onaylandı ve ATP halka arz süreci başlıyor ATP hisselerini 27-28 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak. Payların 3 Haziran 2021 Perşembe günü 'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Hisse almak isteyenler de ATP halka arz hangi bankalarda sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte !

    takvim.com.tr
    ATP halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı?

    ATP halka arz işlemleri hakkında pek çok bilgi son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATP Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor. Peki, ATP halka arz başladı mı? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...

    ATP HALKA ARZ NE ZAMAN?

    27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.

    ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.
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        Haberler Ekonomi ATP halka arz hangi bankalarda, eşit mi oransal mı? ATP hisse fiyatı!