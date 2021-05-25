ATP halka arz işlemleri hakkında pek çok bilgi son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATP Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor. Peki, ATP halka arz başladı mı? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...
ATP HALKA ARZ NE ZAMAN?
27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde iki gün süreyle talep toplayacak olan ATP'nin yüzde 20'si halka arz edilecek. Halka arz sürecindeki ATP için talep toplama dönemi Perşembe günü başlıyor.
ATP HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Tamamı sermaye artırımı yoluyla yapılacak halka arzda 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Sabit fiyat ile 24 TL'den talep toplanacak halka arz sonrasında ATP'nin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.