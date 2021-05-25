ATP halka arz işlemleri hakkında pek çok bilgi son günlerde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATP Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle sürüyor. Peki, ATP halka arz başladı mı? ATP halka arz hisse fiyatı ne kadar? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...