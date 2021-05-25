Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.05.2021 14:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 14:51
    ABONE OL

    'li yatırımcılarla bir araya gelecek!

    , yarın aralarında ve ’un da olduğu 20’ye yakın ’li şirketle bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi ekonomisinin görünümü ve ortamı olacak. Bu kapsamda geride bıraktığımız aylar içerisinde hükümet tarafından açıklanmış olan içerisindeki düzenlemeleri ve Ekonomik Reform Paketi ABD’li yatırımcılara aktarılacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 'li yatırımcılarla bir araya gelecek. Daha önce de farklı sebeplerle ABD'li yatırımcılarla görüşen Erdoğan, bu kez video konferans yöntemiyle görüşecek.

    Odalar ve Borsalar Birliği, ABD'nin ticaret odası ve 'nin organizasyonuyla düzenlenen bir etkinlik. 'na bağlı firmalar söz konusu toplantıya katılabilecek. Sayı henüz net olmamakla birlikte 16 ila 20 arasında firma olacağı belirtiliyor. , gibi dünyaca ünlü firmalar da toplantıda bulunacak.

    Toplantı ile ilgili önemli bilgileri A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı:
    Toplantının yarın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. bir açılış konuşması yapacak. Konuşma basına açık olacak ancak toplantı kapalı ortamda gerçekleştirilecek.

    Toplantının ana gündemi Türkiye ekonomisinin görünümü ve ortamı olacak. Bu kapsamda geride bıraktığımız aylar içerisinde hükümet tarafından açıklanmış olan içerisindeki düzenlemeleri ve Ekonomik Reform Paketi ABD'li yatırımcılara aktarılacak.

    Bunların dışında yine Türkiye ekonomisine ilişkin soruları da bu toplantıda yanıtlanacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'ın yanında ilgili bakanlar da katılacak.

    Malum Türkiye ile ABD arasında daha önceki hükümet döneminden kalmış bir hedef var. 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi. Bu yeni dönemde devam edecek mi? sorusu merak ediliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 2019'da 21 milyar doların üzerine çıktığını biliyoruz ama geride bıraktığımız yıl yine pandemiye rağmen 18 milyar doların üzerinde bir dış ticaret hacmi oluşmuştu. Türkiye'de de 2 binin üzerinde ABD şirketi var. Tüm bu konular iki ülkenin ticaretinin gelişmesi konusunda önemli.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Cumartesi günü açılıyor! O özelliğiyle dünyada ilk ve tek
    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan ABD'li yatırımcılarla bir araya gelecek!