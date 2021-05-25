Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın ABD'li yatırımcılarla bir araya gelecek. Daha önce de farklı sebeplerle ABD'li yatırımcılarla görüşen Erdoğan, bu kez video konferans yöntemiyle görüşecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ABD'nin ticaret odası ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin organizasyonuyla düzenlenen bir etkinlik. ABD Ticaret Odası'na bağlı firmalar söz konusu toplantıya katılabilecek. Sayı henüz net olmamakla birlikte 16 ila 20 arasında firma olacağı belirtiliyor. Microsoft, Netflix gibi dünyaca ünlü firmalar da toplantıda bulunacak.

Toplantı ile ilgili önemli bilgileri A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı:

Toplantının yarın akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Başkan Erdoğan bir açılış konuşması yapacak. Konuşma basına açık olacak ancak toplantı kapalı ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündemi Türkiye ekonomisinin görünümü ve ortamı olacak. Bu kapsamda geride bıraktığımız aylar içerisinde hükümet tarafından açıklanmış olan İnsan Hakları Eylem Planı içerisindeki düzenlemeleri ve Ekonomik Reform Paketi ABD'li yatırımcılara aktarılacak.

Bunların dışında yine Türkiye ekonomisine ilişkin soruları da bu toplantıda yanıtlanacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'ın yanında ilgili bakanlar da katılacak.

Malum Türkiye ile ABD arasında daha önceki hükümet döneminden kalmış bir hedef var. 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi. Bu yeni dönemde devam edecek mi? sorusu merak ediliyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 2019'da 21 milyar doların üzerine çıktığını biliyoruz ama geride bıraktığımız yıl yine pandemiye rağmen 18 milyar doların üzerinde bir dış ticaret hacmi oluşmuştu. Türkiye'de de 2 binin üzerinde ABD şirketi var. Tüm bu konular iki ülkenin ticaretinin gelişmesi konusunda önemli.