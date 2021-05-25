Her ay düzenli olarak annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor! Çalışan annelere destek müjdesi!

İstihdam ve sosyal destek politikalarını iyileştirmek için sıkı çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en çok ilgi gören projelerinden biri de çalışan annelere yönelik kreş ve bakıcı desteği. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan özel protokol ile beraber "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" resmen hayata geçirildi. Yapılan açıklama ile devletin ödeyeceği aylık kreş yardımı tutarı 1000 lira olarak belirlenirken söz konusu yardımı 24 ay düzenli olarak alabileceksiniz. Proje için ilk etapta ön kayıt için 'sgkkurumsalcocukbakimi.org' internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yapılabilecek.
KREŞ YARDIMI NEDİR?
Proje, 0-60 ay arası çocuğu olan, çalışmaya başlamak, daha önceki işine geri dönmek ya da işi olan annelere destek sağlıyor.
Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da yaşayan anneler başvurabiliyor.
Destek tek bir çocuk için ve maksimum 24 ay boyunca verilebiliyor.
Çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay tamamlanmasa bile destek sona eriyor.
Ödeme şartlarının mücbir sebepler harici ihlal edilmesi halinde ödemeler kesiliyor. Her türlü değişikliği (işi bırakma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 günden çok raporları en geç bir hafta içinde bildirmeniz gerekiyor.
Ne olursa olsun, projenin bitiş tarihi olan 31 Mart 2022'den sonra, anneler yükümlülüklerini geriye doğru yerine getirse de, daha önceki aylar için ödeme yapılmıyor.