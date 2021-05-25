Her ay düzenli olarak annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor! Çalışan annelere destek müjdesi!



KREŞ YARDIMI NEDİR?

Proje, 0-60 ay arası çocuğu olan, çalışmaya başlamak, daha önceki işine geri dönmek ya da işi olan annelere destek sağlıyor.

Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da yaşayan anneler başvurabiliyor.

Destek tek bir çocuk için ve maksimum 24 ay boyunca verilebiliyor.