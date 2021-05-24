Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve birçok kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinin yanı sıra kredi paketleri ve kamuya olan borçların ertelenmesi gibi destek uygulamalarıyla salgın sürecinin esnafa maliyetinin azaltılması yönünde uygulamalar hayata geçirildi.