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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 08:56
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    • 24.05.2021 08:57
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    e-Devlet ? 3 ve 5 bin TL ne zaman ödenecek?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni destek müjdesinin ardından başvuru işlemlerine dair tüm bilgiler araştırılıyor. Esnaflara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Yüz binlerce esnaf bu kapsamda başvuru işlemlerine dair detayları merak ediyor. Peki, e-Devlet ? 3 ve 5 bin TL ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından "Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz." diyerek müjdeli haberi paylaşmıştı. Şimdi esnaflar başvuruya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, e-Devlet esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 3 ve 5 bin TL esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...

    ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte "Hangi esnafa ne kadar ödeme yapılacak?" sorusunun yanıtı;

    Bu kapsamda, bir defaya mahsus olmak üzere, sayıları 235 bini bulan, aralarında kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

    Ayrıca, aralarında bakım ve onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncakçı, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcı, çilingir, ayakkabıcı, kurs işletmecisi, pastaneci, berber gibi esnaf ve sanatkarın bulunduğu, sayıları toplamda 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız verilmiş olacak.

        Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve birçok kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.

        Ticaret Bakanlığı tarafından, ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinin yanı sıra kredi paketleri ve kamuya olan borçların ertelenmesi gibi destek uygulamalarıyla salgın sürecinin esnafa maliyetinin azaltılması yönünde uygulamalar hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, Bakanlığın 133 meslek kolunda 4 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağladığı "gelir kaybı desteği"nden halihazırda 1 milyon 35 bin 265 kişi yararlandı. Yapılan ödeme tutarı da 3 milyar 89 milyon 599 bin liraya ulaştı.

        "Gelir kaybı desteği" şartlarına haiz, iş yerleri kira olan 165 bin 949 kişiye 4 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 530 bin 490 lira kira desteği sağlandı.

        "Ciro kaybı desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 bin 306 işletmeye 78 milyon 256 bin 966,84 lira ödeme yapıldı.
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        Haberler Ekonomi e-Devlet esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 3 ve 5 bin TL esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek?