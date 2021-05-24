Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından "Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz." diyerek müjdeli haberi paylaşmıştı. Şimdi esnaflar başvuruya dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, e-Devlet esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? 3 ve 5 bin TL esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte merak edilenler...
ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Esnaf hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
İşte "Hangi esnafa ne kadar ödeme yapılacak?" sorusunun yanıtı;
Bu kapsamda, bir defaya mahsus olmak üzere, sayıları 235 bini bulan, aralarında kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak.
Ayrıca, aralarında bakım ve onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncakçı, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcı, çilingir, ayakkabıcı, kurs işletmecisi, pastaneci, berber gibi esnaf ve sanatkarın bulunduğu, sayıları toplamda 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynak karşılıksız verilmiş olacak.