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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 08:24
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    • 25.05.2021 08:24
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    0,99 faizli 60 Bin TL kredi... , , , , ve sıfır faizli otomobil kampanyalarında indirim çılgınlığı!

    Pandeminin de etkisiyle satışları düşen otomobil üreticileri, Mayıs ayının yarısında da tam kapanma sebebiyle satışlarını gerçekleştiremedi. Otomobil üreticilerini destekleme amaçlı ise araç fiyatlarında çeşitli kampanyalar devreye sokuluyor. Çeşitli model araçlarda gerçekleşen kampanyalarda, bazı araç modellerinde sıfır faiz imkanı açıklandı. markası, en çok satılan üç modelinde sıfır faizli kredi imkanı sunarak, satışlarını arttırmayı hedefliyor. KIA ise bu kampanyaya, tüm model araçları ile dahil oluyor. Yeni bir araç almaya karar verdiğinizde, öncelikle araçtan ne beklediğinizde karar vermeniz gerek. Sadece dış görünüşüne bakarak, yeterince araştırma yapmadan araba almak, pişman olmanıza neden olabilir.

    takvim.com.tr
    Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault sıfır faizli otomobil kampanyalarında indirim çılgınlığı!

    Tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı. 2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor. Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Teknoloji ve internet sayesinde istenilen otomobilleri araştırmak ve kıyaslamak artık daha kolay ancak yine de pratikte sıkıntılar yaşanıyor.

    SIFIR FAİZ KREDİ İMKANI

    Mayıs ayının son günlerinde başlayan ve devam eden tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.

    Otomobil üreticileri, pandemi sebebiyle düşen satışlarını geçen yılların satış rakamlarına denkleyebilmek için çeşitli kampanyalarla kullanıcıları desteklemeye çalışıyor. Üreticiler, kendi karlarından fedakarlık yaparak sıfır faiz imkanıyla araç satışını Mayıs ayının sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi. 2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor.

        CITROEN'DE 3 MODEL

        Mayıs ayı kampanyasına dahil olan Citroen, C3 model otomobillerini 167 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Buna göre C3 model araç satın alacak olan müşteriler 50 Bin TL'lik krediyi 12 ay vadede sıfır faizli kullanabilecek.

        Citroen Yeni C4 için ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatını açıkladı. Bu araç için de 12 ay vadeli, 0,99 faizli 60 Bin TL kredi verileceği ilan edildi. Citroen'in Mayıs 2021 araba kampanyasında yer alan bir diğer model ise C5 Aircross SUV oldu. Bu araçlara da kredi desteği veren Citroen, 12 ay vade ile yüzde 1,09 faizli 100 Bin TL finansman desteğini duyurdu.


        FİAT EN ÇOK SATAN 3 MODELİ İLE DAHİL OLDU

        Kampayaya dahil olan FIAT ise, en çok satan üç modeli olan Pratico, Doblo ve Fiorino için 12 ay vadeyle 50 bin lira sıfır faizli kredi desteğini açıkladı.

        Otomobil fiyatlarında da indirime giden FIAT, Fiorino için 119.900 TL'den ve Doblo için ise 153.900 TL'den başlayan fiyatlarını açıkladı.

            JEEP'TEN SINIRLI SAYIDA COMPASS

            Jeep ise Mayıs ayında hayata geçirdiği satış kampanyasıyla Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerine sunuyor.

            Renegade'in 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği, kampanya dahilinde 100 bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi ile Mayıs ayı sonuna kadar satışta olacak. Compass modeli ise 150 bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faiz seçeneği ile satın alınabiliyor.



            KIA TÜM MODELLERİYLE KAMPAYAYA DAHİL OLUYOR

            KIA, Mayıs ayında tüm binek modellerini 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajlı kampanyalarla tüketicilerle buluşturuyor.



            OPEL CORSA

            Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.

            Opel'in C SUV segmentindeki temsilcisi Grandland X modelinin, belli donanımlarında 90 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor. Mayıs ayına özel Opel Grandland X modelleri, 369 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile sahiplerini bekliyor.


                PEUGEOT 2008

                Peugeot Türkiye, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2008 modelinde 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi seçeneği sunuyor.

                Aracın liste fiyatından ne kadar indirim yapılır?

                Bu konuda o fiyatı çekebileceğiniz kadar aşağı çekmeye çabalayın. Bu durum çoğu firma için geçerli. İnternette ya da galeride aracın başındaki fiyatlara baktığınızda ederinden daha yüksek fiyatlar görebilirsiniz. Bütçenize uysa bile direkt olarak o fiyatlara yönelmeyin, pazarlık yapın. Yanında size sundukları ekstraları öğrenin.

                Sıfır araç alırken hangi belgeleri kontrol edilmeli?

                Aracı alırken size verilecek belgeler var. Artık çoğu galeri bu belgeleri sizin haberiniz olmadan hazırlıyor. Size gösterilmese de rica ederek fatura, garanti belgesi, vergi makbuzları gibi dokümanları dikkatlice incelemenizde fayda var.

                Benzin mi dizel mi tercih etmeli?

                Bu sorunun cevabı hem kişisel tercihe hem de araç ve yakıt göre değişebilir. Şu an güncel fiyatlara göre benzinin ve dizelin litresinin aralarındaki fiyat farkı neredeyse minimumda. Dizel daha tasarruflu bir yakıt olsa da bazı markalarda dizel modeller, aynı aracın benzinlisinden çok daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. Aldığınız dizel araba, fiyatını yakıt sayesinde amorti edebilecek mi? Bunu göz önünde bulundurarak hesaplama yapıp bütçenize en uygununu tercih etmeniz en doğrusu olacaktır. Detaylı bilgi için aşağıdaki başlığa göz atabilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi 0,99 faizli 60 Bin TL kredi... Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault sıfır faizli otomobil kampanyalarında indirim çılgınlığı!