Tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı. 2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor. Sıfır araba alırken akla gelen onlarca soru var. Kafası karışan insanlar birikimlerini pişman olacakları araçlara yatırabiliyorlar. Teknoloji ve internet sayesinde istenilen otomobilleri araştırmak ve kıyaslamak artık daha kolay ancak yine de pratikte sıkıntılar yaşanıyor.
SIFIR FAİZ KREDİ İMKANI
Mayıs ayının son günlerinde başlayan ve devam eden tam kapanma sürecinde birçok otomobil üreticisi satışlarında düşüş yaşadı. Yaşanan bu düşüşle beraber zararlarını telafi etmek isteyen otomobil üreticileri, çeşitli araç modellerinde sıfır faizli kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.
Otomobil üreticileri, pandemi sebebiyle düşen satışlarını geçen yılların satış rakamlarına denkleyebilmek için çeşitli kampanyalarla kullanıcıları desteklemeye çalışıyor. Üreticiler, kendi karlarından fedakarlık yaparak sıfır faiz imkanıyla araç satışını Mayıs ayının sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi. 2021 Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek olan kampanyaya dahil olan markalar arasında; Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Fiat ve Renault gibi üreticiler yer alıyor.