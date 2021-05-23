-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.

-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.

-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.

-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.