Hibe desteği için yapmanız gereken... Başvuran hemen alıyor! Detaylar son dakika belli oldu! E-devlet üzerinden...

5.000 ve 3.000 TL'lik hibe müracaatları başlıyor. Detaylat muhakkak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın açıkladığı salgından hasar gören esnafa 3-5 bin lira hibe yardımı müracaatları 25 Mayıs'ta başlıyor. Müracaatlar bir ay süresince e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe dayanağından 17 Mayıs'tan evvel vergi mükellefiyetini kuruluş eden esnaf ve reel birey tacirler faydalanacak. Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak.