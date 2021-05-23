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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 08:27
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    • 24.05.2021 08:27
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    Tüm devlet destekleri vatandaşı mest etti! Maliyeti 40.000 TL düşürün! Ev almak isteyenlere büyük müjde!

    Vatandaşları ev sahibi olabilmesi için devlet tarafından sağlanan katkılarla düşük faizli kredi uygulaması yapılmaktadır. Peki, konut hesabı nasıl açılır? Konut hesabı ndan kimler faydalanabilir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriyor. Yardım başvuruları, il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ına şahsen yapılabilecek. Başvurular internet üzerinden alınmayacak.

    takvim.com.tr
    Ev almak isteyenlere büyük müjde! Maliyeti 40.000 TL düşürün

    Müjde açıklandı! Maliyeti 40.000 TL düşürün... Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor. Öte yandan evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım desteği, prefabrik ev yapım desteği ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan destekte 40 bin TL veriliyor. Peki, ile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı destek müracaatı nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı için barınma desteği müracaatı nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı desteği müracaatı nasıl yapılır?


    KATKI PAYI NE ZAMAN ALINIR?

    Katılımcı: Konut satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.

    Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.

    Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.

    Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.

    KONUT DESTEĞİ NASIL ALINIR?

    Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler.

    Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

    36 - 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 lira olacak.



        48 - 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 lira olacak.

        60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 lira olacak.

        Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin liraya kadar çıkacak.

        ŞARTLAR NELER?

        Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk şartı bankaya şahsen başvuru yapılması. Konut hesabı için herhangi bir bankaya başvurulabiliyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse paralarını faize koyabilecekler.

        KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?

        Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler.

        Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek.

        Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak.

        Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.

            Devlet desteği ile hibe ödemesi alarak konut almak isteyen vatandaşlar;

            Birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabileceklerdir.

            Düzenlenen kampanya şartlarının en önemli maddesi de düzenli ödeme talimatı olmaktadır.

            Açılan hesap tek seferde toplu para yatırılmasından ziyade daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecektir.

            Yukarıda belirtilen şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz para ile konut hesabı açan kişilerin arasından en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacaktır.

            Paranın beklediği ay sayısına göre belirtilen meblağ oranı artırılacaktır.

            Belirtilen program çerçevesinde gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecektir.

            EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI NE KADAR?

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriyor.

            BETONARME EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Yardım başvuruları, il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım va Dayanışma Vakıflarına şahsen yapılabilecek. Başvurular internet üzerinden alınmayacak.
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