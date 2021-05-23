Tüm devlet destekleri vatandaşı mest etti! Maliyeti 40.000 TL düşürün! Ev almak isteyenlere büyük müjde!





48 - 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 lira olacak.

60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 lira olacak.



Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin liraya kadar çıkacak.