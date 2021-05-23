Tüm devlet destekleri vatandaşı mest etti! Maliyeti 40.000 TL düşürün! Ev almak isteyenlere büyük müjde!

Müjde açıklandı! Maliyeti 40.000 TL düşürün... Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor. Öte yandan evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım desteği, prefabrik ev yapım desteği ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan destekte 40 bin TL veriliyor. Peki, ile ve Sosyal Siyasetler Bakanlığı destek müracaatı nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı için barınma desteği müracaatı nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı desteği müracaatı nasıl yapılır?
KATKI PAYI NE ZAMAN ALINIR?
Katılımcı: Konut satın aldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bankaya müracaat eder.
Banka: Ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletir.
Bakanlık: Bankalar tarafından gönderilen belgelerin tarafına ulaşmasını takip eden 10 işgünü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol eder ve Devlet katkısı ödemesinin hesabın bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlar.
Banka: Aynı gün hesap sahiplerine ödemesini yapar.
KONUT DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler.
Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
36 - 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran yüzde 15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 lira olacak.