DİĞER KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE?

Bitcoin sonrası piyasada ikinci sırada bulunan Ethereum ise 24 saatte yüzde 1'e yakın düşüş yaşadı. Ethereum 2 bin 200 dolar seviyesinden işlem görürken, bir haftalık kayıp ise yüzde 43 seviyesinde.

Elon Musk'ın attığı tweetler ile değeri adeta katlanan Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 2 yükseldi. Dogecoin'in değeri 0,33 dolar seviyesine çıksa da son 1 haftalık değer kaybı yüzde 37 oldu.

Bir başka önemli kripto para olan Ripple ise 0,89 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ripple'daki düşüş ise son 1 haftada yüzde 43 oldu.