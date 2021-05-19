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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 06:22
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    • 20.05.2021 06:22
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    ? Alt coinler de düşecek mi? Bitcoin'de korkutan tahmin...

    ? Dünyanın en popüler kripto para birimi olarak nitelendirilen Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin'in düşüşüyle birlikte alt coinlerde yaşanan düşüş de dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana üçüncü büyük çöküntüyü yaşayan kripto varlık piyasası, son üç günde yüzde 50 düşüşe geçti. İşte kripto paralarda merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Bitcoin'de korkutan tahmin...

    Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Kripto para borsaları yaşanan büyük çöküşün şokunu yaşıyor. Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasaları gündem oldu. Bitcoin'de yaşanan sert düşüşte birçok faktör bulunuyor.

    BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.

    ÇİN'İN KARARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

    Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş dün de sürdü. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla'nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla'nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.

        BITCOİN ADETA ÇÖKTÜ

        Bu iki faktörün etkili olduğu büyük dalgada en büyük kaybı bitcoinde yaşandı. Bitcoin'de değer kaybı günde yüzde 24'ü geçti. Bitcoin son on günde yüzde 49 değer kaybederken, Ethereum yüzde 60'a yaşlaştı. Shiba yüzde 57 değer kaybetti. 1,5 milyar dolarlık kayıpta 800 milyon dolarla Bitcoin başı çekti. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan bitcoin, dün 36 bin dolara kadar geriledi.

        Kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan Ethereum'un geçen hafta 4 bin doları aşan değeri 2800 dolara kadar indi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi. Ethereum'daki kayıp 350 milyon dolarlık satış oldu. Son dönemin gözde altkoinlerinden Shiba, bir günde yüzde 24, haftalık yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.

        KRİPTO PARALARDA SON DURUM NASIL?

        Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

        Toplam 9,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.5'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 198 milyar dolar düzeyindeydi.

        ERİŞİM SIKINTILARI YAŞANIYOR

        Öte yandan Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi.

        Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

        Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.
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