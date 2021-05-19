Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Bitcoin'de korkutan tahmin...

Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Kripto para borsaları yaşanan büyük çöküşün şokunu yaşıyor. Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. Bu gelişmenin ardından kripto para piyasaları gündem oldu. Bitcoin'de yaşanan sert düşüşte birçok faktör bulunuyor.
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto para piyasasındaki kayıplar son bir haftada yüzde 50'ye yaklaşırken, pazar büyüklüğü 2.3 trilyon dolardan 1.6 trilyon dolara kadar düştü. 2020 Mart çöküşünden bu yana en büyük tek günlük satış dalgası dün yaşadı. Bybt verilerine göre son 24 saatte 2.5 milyar dolar değerinde uzun pozisyon kapatan yatırımcılar, farklı alanlara kaydı.
ÇİN'İN KARARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI
Çin'in yasak kararı ve Elon Musk'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar sonrası başlayan düşüş dün de sürdü. Çin, finans ve ödeme kuruluşlarına kripto para işlemlerini yasakladı, yatırımcıları spekülatif kripto para işlemlerine dair uyardı. Tesla'nın BTC ile ödeme almayı durdurması ile başlayan satış dalgasında Tesla'nın kripto varlıklarını satmış olabileceği iddiaları de eklenince kripto piyasalardan kaçışlar arttı.