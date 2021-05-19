Bitcoin neden düşüyor? Alt coinler de düşecek mi? Bitcoin'de korkutan tahmin...

BITCOİN ADETA ÇÖKTÜ

Bu iki faktörün etkili olduğu büyük dalgada en büyük kaybı bitcoinde yaşandı. Bitcoin'de değer kaybı günde yüzde 24'ü geçti. Bitcoin son on günde yüzde 49 değer kaybederken, Ethereum yüzde 60'a yaşlaştı. Shiba yüzde 57 değer kaybetti. 1,5 milyar dolarlık kayıpta 800 milyon dolarla Bitcoin başı çekti. Bayramdan önceki haftayı 59 bin dolardan kapatan bitcoin, dün 36 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasının en büyük ikinci oyuncusu olan Ethereum'un geçen hafta 4 bin doları aşan değeri 2800 dolara kadar indi. Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi. Ethereum'daki kayıp 350 milyon dolarlık satış oldu. Son dönemin gözde altkoinlerinden Shiba, bir günde yüzde 24, haftalık yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti.