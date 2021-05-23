Bu ilçede evi olanlar yaşadı! Fiyatlar 2,5 kat arttı!

İzmir'in bazı ilçelerindeki imarlı arsaların, deprem ve pandemi nedeniyle son 1 yılda çok değer kazandığını söyleyen İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, "İnsanlar maskelerden kurtulmak istiyor. Bu nedenle şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı. Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi. Çeşme'de ihaleye açılan arsaların fiyatları daha önce 2 milyondan başlarken bugün 5 -5,5 milyon TL'den satılır hale geldi" dedi.
İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı deprem sonrası halkın müstakil bahçeli konutlar ile imarlı arsalara yöneliminin arttığını belirtti.
Pandeminin de etkisiyle şehir merkezinden, yazlık yerlere ve doğa içinde yaşama yönelindiğini dile getiren Güleroğlu, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Foça, Bergama ve Aliağa'nın yanı sıra Kemalpaşa, Torbalı, Ayrancılar ve Bayındır'ın da daha fazla tercih edilir hale geldiğini anlattı. Pandemi koşulları nedeniyle toplumun rahat yaşamı özlediğini kaydeden Güleroğlu, "İnsanlar yaş aldıkça biraz daha rahat yaşamı seçiyor. Hepimiz maskelerden kurtulmak istiyor, ufak evlerin içinde sıkışıp kalmak istemiyoruz. Bu nedenle şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı. Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi" diye konuştu.