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Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Kripto para yatırımcıları başta Bitcoin olmak üzere piyasaları yakınen takip ediyor. Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,113.35 ve 2,804.20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18.27 düşüşle 2,262.16 dolara geriledi.

22.05.2021 09:34 - Son Güncelleme: 22.05.2021 09:36
Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi.

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Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, CNN Business'in kripto piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, daha önce birkaç kez daha yaşandığına işaret ederek, piyasa çöküşünden endişe duymadığını söyledi ve "Şimdiye kadar bu büyük kripto balonlarından en az üç tanesini gördük.

Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Ve çoğu zaman, balonların durmasının nedeni, teknolojinin henüz orada olmadığını açıkça ortaya koyan bazı olayların meydana gelmesidir" dedi.

Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Son 24 saat içinde 33,616.45 ve 41,736.32 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.67 düşüşle 36.450.13 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26.35 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara indi.

Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,113.35 ve 2,804.20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18.27 düşüşle 2,262.16 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 43.97 ve piyasa hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.