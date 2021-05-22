Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi
Kripto para yatırımcıları başta Bitcoin olmak üzere piyasaları yakınen takip ediyor. Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın yanında, ABD'de vergilendirme ve düzenlemeye ilişkin açıklamaların da etkisiyle, gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,113.35 ve 2,804.20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18.27 düşüşle 2,262.16 dolara geriledi.
22.05.2021 09:34
- Son Güncelleme: 22.05.2021 09:36