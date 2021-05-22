Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar indi! Kripto para piyasalarına Çin darbesi

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, CNN Business'in kripto piyasalarındaki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken, daha önce birkaç kez daha yaşandığına işaret ederek, piyasa çöküşünden endişe duymadığını söyledi ve "Şimdiye kadar bu büyük kripto balonlarından en az üç tanesini gördük.