Borçlara yapılandırma geliyor! Öneri TBMM'de: Faiz siliniyor 18 taksit seçeneği





FETÖ'CÜYE AF YOK

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen FETÖ gibi yapılara üyeliği veya iltisakı bulunanlar matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak.



ESNAFA VE KREDİ BORCUNA SİCİL AFFI

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini zamanında ödemeyenler, yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde geçmiş olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamında alındı. SGK'nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi sebeplerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur'lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak süretiyle SGK'ya ödenmesi gereken prim alacakları da yapılandırma kapsamında. Belediyelere olan borçlar da yapılandırılacak.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Yasa teklifinde matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri de yer alıyor. Matrah artırımı, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanları için; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için olacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için yıllık gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılabilecek.