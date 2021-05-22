Borçlara yapılandırma geliyor! Öneri TBMM'de: Faiz siliniyor 18 taksit seçeneği

İş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini kapsayan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin sunduğu 15 maddelik kanun teklifi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
BORCA YAPILANDIRMA
Kanun teklifinde borç yapılandırmasının yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor. Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı.
Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek onun yerine YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit şeklinde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak.
ÖNCEKİLERE DE VAR
İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim yılında 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu durumda yapılandırma bozulmayacak. Ancak, süresinde ödenmeyen 2 taksidin, son taksidi izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenecek. Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek. Daha önce yapılandırmadan yararlanan ancak taksitlerini ödemeyenler de yapılandırmadan borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmak şartıyla yapılandırmadan yararlanabilecek.