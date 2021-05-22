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    • 22.05.2021 09:22
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    SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Çin menşeli bazı tekstil ürünlerine soruşturma

    Son dakika haberi! Çin menşeli "suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürününe" yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

    AA
    Bakanlık açıkladı! Çin menşeli ürünlere soruşturma

    Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından yerli üreticiler Zorluteks Tekstil, Tanrıverdi Mensucat ve Burkay Tekstil adına yapılan ve yerli üreticiler Aydın Mensucat, Hürtekstil, Akarca Tekstil ve Aleran Tekstil tarafından desteklenen başvuruya istinaden söz konusu ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


    ÇİN'DEN KAYNAK MAKİNESİ İTHALATINDA DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM DEVAM EDECEK
    Bakanlığın diğer bir İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, Çin menşeli "yalnız aksesuarları hariç net 13 kilogram ve altındaki kaynak makineleri" ithalatına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

    Bu çerçevede, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, yeniden belirlenen şartlar doğrultusunda uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı açıkladı! Çin menşeli bazı tekstil ürünlerine soruşturma