Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 427 ada, 20 parselde bulunan taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına, taşınmazın, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine ve özelleştirmenin 31/12/2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.