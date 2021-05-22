Başkan Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe başvuruları salı günü başlıyor! Hangi meslekler yararlanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı salgından zarar gören esnafa 3-5 bin lira hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Başvurular bir ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.
Muhalefetin iddiasının aksine sayısı 160 bini geçen tekel bayisi de hibe desteğinden faydalanacak. Hibe desteğinden aralarında aktrist, hamal, arzuhalci, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör yüzlerce meslek grubu yararlanabilecek. Eğlence yerlerine hibe desteğinde alkollü, alkolsüz ayırımı yapılmayacak.
1.4 MİLYON ESNAF YARARLANACAK
Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ifade etti.