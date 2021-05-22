Esnafa hibe desteği! 3 bin - 5 bin lira hibe başvurusu 25 Mayıs'ta başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 1 milyon 384 bin esnafa toplamda 4 milyar 622 milyon lira desteği içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
3 bin-5 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak. 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden yararlanacak gruplarda yer alan bazı sektörler şöyle:
5 BİN TL ALACAKLAR
Kaplıca, SPA merkezleri, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, spor tesislerinin işletilmesi, öğrenci ve işçi yurtları, karayolu şehir içi ve şehirlerarası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları.