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    Esnafa hibe desteği! 3 bin - 5 bin lira hibe başvurusu 25 Mayıs'ta başlıyor

    Yaklaşık 1.4 milyon esnafa 4.6 milyar liralık destek başlıyor. Meslekler belirlendi. Kimi esnafa 3 bin, kimilerine de 5 bin lira destek verilecek. Peki, esnafa hibe desteği için başvurular ne zaman başlıyor? İşte hibe desteği ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

    Esnafa hibe desteği başlıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, 1 milyon 384 bin esnafa toplamda 4 milyar 622 milyon lira desteği içeren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



    3 bin-5 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak. 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteğinden yararlanacak gruplarda yer alan bazı sektörler şöyle:



    5 BİN TL ALACAKLAR
    Kaplıca, SPA merkezleri, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, spor tesislerinin işletilmesi, öğrenci ve işçi yurtları, karayolu şehir içi ve şehirlerarası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları.



        İKİNCİ GRUBA 3 BİN TL
        Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları), dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, özel kreşler, dışarıya yemek sunan işletmeler, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, pazarda çiçek satanlar, dondurmacılar.



        BAŞVURULAR 25 MAYIS'TA BAŞLIYOR

        ■ Başvurular 25 Mayıs'ta başlayacak.

        ■ 1 ay e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.



        ■ Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

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