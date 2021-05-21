Marketlerin açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili değişiklikler duyuruldu. Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Peki, 22 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık? Hafta sonu (Pazar günü) marketler açık olacak mı? İşte yeni market çalışma saatleri!
MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?
Marketler bugün yani 22 Mayıs cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.