KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Yayımlanan genelge kapsamında Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşıldı. Sürecin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılırken vatandaşın merak ettiği sorular da yanıtlandı. Özellikle market çalışma saatleri konusuna açıklık getirildi. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda. Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verilmedi. Marketlerin hafta içi çalışma saatleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

Hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.