Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.05.2021 01:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2021 01:24
    ABONE OL

    23 gün sonra bir ilk! 2021? Hafta sonu (Pazar) marketler açık olacak mı?

    2 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık olacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta 'nın yayımladığı 'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili değişiklikler duyuruldu. Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Peki, ? Hafta sonu (Pazar günü) marketler açık olacak mı? İşte yeni !

    takvim.com.tr
    22 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık 2021?

    Marketlerin açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili değişiklikler duyuruldu. Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Peki, 22 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık? Hafta sonu (Pazar günü) marketler açık olacak mı? İşte yeni market çalışma saatleri!

    MARKETLER BUGÜN AÇIK MI?

    Marketler bugün yani 22 Mayıs cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

    MARKETLER HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı;

    Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

        KADEMELİ NORMALLEŞME MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

        Yayımlanan genelge kapsamında Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler kamuoyu ile paylaşıldı. Sürecin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına vurgu yapılırken vatandaşın merak ettiği sorular da yanıtlandı. Özellikle market çalışma saatleri konusuna açıklık getirildi. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri açısından marketlerin faaliyetleri çalışmaları saatleri içerisinde devam edecek. Vatandaşlar, hafta içi sokağa çıkma yasakları başlamadan önce alışverişlerini tamamlamak zorunda. Marketlerin faaliyetlerine hafta sonu da 10.00-17.00 saatleri arasında devam edeceği açıklandı. Hafta içi marketlerin çalışma saatleri hakkında bilgi verilmedi. Marketlerin hafta içi çalışma saatleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

        Hafta içi 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı ifade edilen genelgede marketlerin belirlenen çalışma saatleri içerisinde hizmet vereceği vurgulandı.

        MARKETLER SAAT KATTA AÇILIYOR, PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

        Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması bakımından market faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı. Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Kademeli normalleşme sürecinde hizmet verecek olan marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir." ifadelerine yer verildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Operasyon çocukları hedef saptırmak için A Haber'i karaladı
        Haberler Ekonomi 23 gün sonra bir ilk! 22 Mayıs- 23 Mayıs marketler kaça kadar açık 2021? Hafta sonu (Pazar) marketler açık olacak mı?