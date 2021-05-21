İngiliz The Sunday Times gazetesinin her yıl düzenli yayımladığı "En zenginler-2021" listesine göre, ülkenin en zengin 250 isminin toplam serveti 2021 yılında 565,7 milyar sterlinden (801 milyar dolar) 658,1 milyar sterlin (958,6 milyar dolar) seviyesine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs salgının etkisini sürdürdüğü bu yıl listeye 24 yeni milyarder eklenirken İngiltere'deki milyarderlerin sayısı 2021 itibarıyla 171'e yükseldi. Bu 171 milyarderin toplam serveti ise son bir yılda yüzde 21,7 artarak 597,2 milyar sterlin (846,3 milyar dolar) seviyesine ulaştı.

The Sunday Times, listeye ilişkin ülkede milyarderlerin sayısında son 33 yılda bu seviyede bir artışın görülmediği bilgisine de yer verdi.

BLAVATNİK ZİRVEDE