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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 17:39
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    • 21.05.2021 17:39
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    21 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,08 oranında 29,16'dan yükselerek işlem gördü. 21 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    21 Mayıs Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 29,16 26,98 8,08
    Fenerbahçe Futbol 33,24 31,28 6,27
    Jantsa Jant Sanayi 91,55 87,85 4,21
    Tüpraş 103,00 100,20 2,79
    SASA Polyester 34,22 33,36 2,58
    Vestel 32,40 31,68 2,27
    Kardemir (D) 8,19 8,02 2,12
    Sabancı Holding 8,55 8,38 2,03
    Hektaş 9,73 9,56 1,78
    Ereğli Demir Çelik 18,90 18,57 1,78
    İhlas Holding 0,61 0,60 1,67
    Kordsa Teknik Tekstil 24,60 24,20 1,65
    Doğan Holding 3,13 3,08 1,62
    MLP Sağlık 24,72 24,34 1,56
    Alkim Kimya 16,35 16,13 1,36
    Çemtaş 15,30 15,10 1,32
    Deva Holding 28,66 28,30 1,27
    Türkiye Sigorta 5,75 5,68 1,23
    Netaş Telekomünikasyon 23,16 22,90 1,14
    Aksa 16,38 16,20 1,11

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Anadolu Efes 25,08 25,58 -1,95
    Enerjisa Enerji 10,94 11,12 -1,62
    Konya Çimento 912,70 926,50 -1,49
    Çemaş Döküm 1,33 1,35 -1,48
    Parsan 31,68 32,06 -1,19
    Türk Traktör 195,40 197,50 -1,06
    Kartonsan 62,10 62,70 -0,96
    Yataş 17,61 17,78 -0,96
    Coca Cola İçecek 83,15 83,95 -0,95
    İndeks Bilgisayar 7,30 7,37 -0,95
    İhlas Gayrimenkul 1,05 1,06 -0,94
    Halk GMYO 3,25 3,28 -0,91
    Yapı ve Kredi Bankası 2,17 2,19 -0,91
    İş Yatırım Menkul Değerler 17,80 17,96 -0,89
    Verusa Holding 60,30 60,80 -0,82
    Ege Endüstri 1.343,00 1.354,00 -0,81
    Ford Otosan 173,10 174,50 -0,80
    Akbank 5,26 5,30 -0,75
    Brisa 24,28 24,46 -0,74
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,37 1,38 -0,72

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    Haberler Ekonomi 21 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?