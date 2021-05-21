21 Mayıs Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|29,16
|26,98
|8,08
|Fenerbahçe Futbol
|33,24
|31,28
|6,27
|Jantsa Jant Sanayi
|91,55
|87,85
|4,21
|Tüpraş
|103,00
|100,20
|2,79
|SASA Polyester
|34,22
|33,36
|2,58
|Vestel
|32,40
|31,68
|2,27
|Kardemir (D)
|8,19
|8,02
|2,12
|Sabancı Holding
|8,55
|8,38
|2,03
|Hektaş
|9,73
|9,56
|1,78
|Ereğli Demir Çelik
|18,90
|18,57
|1,78
|İhlas Holding
|0,61
|0,60
|1,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,60
|24,20
|1,65
|Doğan Holding
|3,13
|3,08
|1,62
|MLP Sağlık
|24,72
|24,34
|1,56
|Alkim Kimya
|16,35
|16,13
|1,36
|Çemtaş
|15,30
|15,10
|1,32
|Deva Holding
|28,66
|28,30
|1,27
|Türkiye Sigorta
|5,75
|5,68
|1,23
|Netaş Telekomünikasyon
|23,16
|22,90
|1,14
|Aksa
|16,38
|16,20
|1,11
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Efes
|25,08
|25,58
|-1,95
|Enerjisa Enerji
|10,94
|11,12
|-1,62
|Konya Çimento
|912,70
|926,50
|-1,49
|Çemaş Döküm
|1,33
|1,35
|-1,48
|Parsan
|31,68
|32,06
|-1,19
|Türk Traktör
|195,40
|197,50
|-1,06
|Kartonsan
|62,10
|62,70
|-0,96
|Yataş
|17,61
|17,78
|-0,96
|Coca Cola İçecek
|83,15
|83,95
|-0,95
|İndeks Bilgisayar
|7,30
|7,37
|-0,95
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,06
|-0,94
|Halk GMYO
|3,25
|3,28
|-0,91
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,17
|2,19
|-0,91
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,80
|17,96
|-0,89
|Verusa Holding
|60,30
|60,80
|-0,82
|Ege Endüstri
|1.343,00
|1.354,00
|-0,81
|Ford Otosan
|173,10
|174,50
|-0,80
|Akbank
|5,26
|5,30
|-0,75
|Brisa
|24,28
|24,46
|-0,74
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,37
|1,38
|-0,72