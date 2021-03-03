Hurun Report tarafından yayınlanan 2021 Zenginler Listesi'nde Çin zirvede yer aldı.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan listeye 259 milyarderin daha eklendiği Çin'de, bu yıl bin 58 milyarderin yaşadığı tespit edildi. Çin dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke oldu.
Çin'in hemen arkasından ise 2. sırada 696 milyarder ile ABD, 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Listenin geri kalanında ise 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya yer aldı.
2 BİN 312 MİLYARDER SERVETİNE SERVET KATTI