Geçtiğimiz yıl dünya genelinde başlayan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş faaliyetinin kesintiye uğramasına rağmen 2020 yılı dünya genelinde milyarderler için patlama yılı oldu. Hoogewerf, 2020'de kısmen "niceliksel genişleme" ile körüklenen borsalardaki patlama nedeniyle her hafta 8 kişinin milyarder olduğunu ifade etti. Hoogewerf açıklamasında, "Dünya, tek bir yılda bu kadar çok zenginliğin tespit edildiğini hiç görmedi" dedi.

Jeff Bezos