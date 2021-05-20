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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 00:15
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    • 21.05.2021 00:51
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    ! Başkan Erdoğan'ın müjdelediği ’de

    Gelen ine göre Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar Başkan Erdoğan’ın imzasıyla ’de yayımlandı. 5 bin ve 3 bin lira hibe desteğinden 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak. İşte detaylar...

    Esnafa destek paketi Resmi Gazete’de

    i... Başkan 'ın imzasıyla 'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek.

    Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

    İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.


    İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

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    Esnafa destek paketi Resmi Gazete’de
    Haberler Ekonomi Son dakika! Başkan Erdoğan'ın müjdelediği esnafa destek paketi Resmi Gazete’de