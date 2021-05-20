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    • Ekonomi
    • 21.05.2021 00:29
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    • 21.05.2021 00:29
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    Esnafa müjdeli haber geldi! 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği artık resmileşti! Hesaplara yatacak...

    3 bin lira ile 5 bin lira hibe desteği hafta başında gerçekleşen Kabine toplantısında açıklanmıştı. 21 Mayıs 2021 tarihli 'de yayımlanan karara göre; Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği kesinleşti. Öte yandan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı. Peki, ? İşte son dakika haberinin detayları...

    takvim.com.tr
    3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği artık resmileşti!

    21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği kesinleşti. Öte yandan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı. Peki, 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte son dakika haberinin detayları...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.

    21 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Daha önce de Cumhurbaşkanı tarafından müjdesi verilmiş olup Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi gazete yayımlanarak kesinleşti.

    Resmi Gazetenin 21 Mayıs 2021 tarihli 3998 sayılı kararına göre ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile Ekli " Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Kararı yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

        3 BİN TL VE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

        Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

        İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer alıyor.

        İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil olmak üzere toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

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        Haberler Ekonomi Esnafa müjdeli haber geldi! 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği artık resmileşti! Hesaplara yatacak...