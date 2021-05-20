Esnafa müjdeli haber geldi! 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği artık resmileşti! Hesaplara yatacak...

21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği kesinleşti. Öte yandan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı. Peki, 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek? İşte son dakika haberinin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilecek hibe desteği hakkında karar ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin karar yayımlandı.
21 Mayıs 2021 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Daha önce de Cumhurbaşkanı tarafından müjdesi verilmiş olup Esnaf ve Sanatkarlar için verilecek olan 3000 ile 5000 TL arasında hibe desteği Resmi gazete yayımlanarak kesinleşti.
Resmi Gazetenin 21 Mayıs 2021 tarihli 3998 sayılı kararına göre ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kararı ile Ekli " Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Kararı yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.