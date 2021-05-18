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    Başkan , Kabine toplantısının ardından esnafa ve çiftçiye büyük desteği duyurdu

    Başkan , Kabine toplantısının ardından esnafa ve çiftçiye büyük destek müjdesi verdi. Bu hibe programıyla pandemi nedeniyle işlerine ara vermiş olan esnaflara 2 grup halinde destek olunması planlanıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa ve çiftçiye büyük destek müjdesi verdi. Bu hibe programıyla pandemi nedeniyle işlerine ara vermiş olan esnaflara 2 grup halinde destek olunması planlanıyor.

    1. GRUPTA kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

    2. GRUPTA bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

    BORÇLAR ERTELENDİ
    Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık.

    Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.

        Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları ise Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

        Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır.

        Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.

        ÇAY ALIM FİYATI 4 LİRA
        Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.
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        Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa ve çiftçiye büyük desteği duyurdu