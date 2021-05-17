Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnafa ve çiftçiye verilecek destekleri açıkladı.
Erdoğan, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağın karşılıksız olarak verileceğini bilirdi.
BAKAN MUŞ DETAYLARI AÇIKLADI
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği verileceğini bildirdi.
Muş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.