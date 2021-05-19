3 ya da 6 ay ödeme falan yok! 100 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! Günümüzde bankalar internet şubesi üzerinden hazır kredi limitleri tanımlamakta olup yüksek kredi notu ortalaması olan kişilere bu limitler hazır olarak bulunmakta olup ihtiyaç anında internet şubesi üzerinden hesaba girilmekte ve ardından krediler bölümünden bu limit dahilinden kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir. Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sürüyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor.
TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.
TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60
TEB Kampanya Detayları
* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
* İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.
* Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
* TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.