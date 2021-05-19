Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.05.2021 08:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 08:27
    ABONE OL

    100 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! 3 ya da 6 ay geri ödeme derdi falan yok! , İNG, , , ...

    Nakit ihtiyacı olduğundan (Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı için) nakit para ihtiyacı olanlar ertelemeli kredi fırsatlarını merak ediyor. ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi imkanlarını merak ediyor. Bu bağlamda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı diatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında , , , , , ve yer alıyor.

    takvim.com.tr
    3 ya da 6 ay geri ödeme derdi falan yok! 100 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda!

    3 ya da 6 ay ödeme falan yok! 100 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! Günümüzde bankalar internet şubesi üzerinden hazır kredi limitleri tanımlamakta olup yüksek kredi notu ortalaması olan kişilere bu limitler hazır olarak bulunmakta olup ihtiyaç anında internet şubesi üzerinden hesaba girilmekte ve ardından krediler bölümünden bu limit dahilinden kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir. Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi imkanı sürüyor. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor.

    TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

    TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

    TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60

    TEB Kampanya Detayları

    * Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
    * %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
    * Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
    * 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

    * İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.
    * Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
    * TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.


        VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

        Kuruluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

        Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1.54

        * Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,54'ten başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.

        Kredinizi,

        * Aylık eşit taksitli,
        * Artan taksitli
        * Azalan taksitli
        * 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
        * 3 ayda bir eşit taksitli,
        * Son taksit balon ödemeli,
        * Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.


        İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

        İş Bankası ihtiyaç kredisine başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

        İş Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,65

            AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

            Akbank'ın ihtiyaç kredisi en fazla 36 ay vade ile kullanabiliyor. Kredi 3 ay ertelemeli olarak kullanabilir, bu durumda maximum vade 33 olabilir ve 3 ayın sonunda önce erteleme faizini ödemek gerekir. Sonraki ay taksit ödemeleri başlar.

            Bankanın belirli bir miktara kadar düşen faiz oranları müşteri skoru ve benzer nedenlerle müşteri özelinde değişebilmektedir.

            Akbank Kredi Koşulları

            Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda İlk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. Ertelemeli kredi başvurusu Akbank şubelerinden, Akbank Mobil veya İnternetten ve 444 25 25 Akbank Telefon Şubesi'nden yapılabilir.

            Akbank Mobil ve İnternet'te maksimum 100.000 TL ve 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank Şubelerine gidilmeden yapılabilir. 100.000 TL üzeri kredi başvuruları için Akbank Şubelerine gidilmesi gerekmektedir.

            YAPI KREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

            Yapı Kredi Bankası tarafından uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı ile ihtiyaç kredisine başvuru alınıyor.

            %1,89-2,57

            Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi Özellikleri ve Avantajları

            * Uygun faiz oranları ile 36 aya varan vade imkanı
            * Gelir durumunuza göre ön onaylı limit seçeneği
            * İlk taksit ödemesi için 3 aya varan taksit erteleme fırsatı
            * Kapama koşullu kredi: Yapı Kredi'de açık olan kredilerinizi tek kredide birleştirme
            * İpotekli ve diğer teminatlı ihtiyaç kredisi seçenekleri
            * Şubeye gitmeden hızlı ve sorunsuz kredisi başvurusu

                ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

                ING'nin 3 ay erteleme kampanyası 5.001-80.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 30 Nisan 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.

                ING ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,69

                QNB FİNANSBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

                QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz.

                QNF Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,44

                EN KOLAY KREDİ NASIL ÇEKİLİR?

                Yüksek kredi notu ortalamasına sahip olan kişiler her zaman için kolay kredi kullanma imkanına sahiptir.

                Günümüzde bankalar internet şubesi üzerinden hazır kredi limitleri tanımlamakta olup yüksek kredi notu ortalaması olan kişilere bu limitler hazır olarak bulunmakta olup ihtiyaç anında internet şubesi üzerinden hesaba girilmekte ve ardından krediler bölümünden bu limit dahilinden kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir.

                Anında kredi ya da hazır kredi limiti olarak anılan bu kredi paketlerinde hafta sonu ve 7/24 kredi kullanımına izin verilmektedir. Adınıza hazır kredi limiti tanımlanmadıysa bu durumda internetten kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online kredi başvurusu yaparak ön onaylı kredi çekebilir, kredi başvuru evrakları ile banka şubesine giderek kredinizi çekebilirsiniz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                FETÖ finansörü İpek ailesine ceza yağdı
                Haberler Ekonomi 100 bin TL'ye kadar tek tıkla hesaplarda! 3 ya da 6 ay geri ödeme derdi falan yok! TEB, İNG, Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası...