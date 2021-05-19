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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 08:29
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    • 20.05.2021 08:29
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    Bankalarda faizler patlama moduna geçti! Barut fıçısı gibi darmadağın oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

    Birikimi olanlar kazançlı yatırım yöntemlerini merak ederken mevduat hesapları dikkat çeken yönlerden birisi oluyor. Bu bağlamda 20.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyor.

    takvim.com.tr
    Barut fıçısı gibi darmadağın oldu! Bankalarda faizler patlama moduna geçti!

    Nakit parası olanlar yaşadı! Fazilerde patlama yaşandı. Tek tek bankalar açıkladı. Günümüzde pek çok insan birikim yaparak parasını değerlendirme yöntemlerini araştırıyor. Özellikle birikimi olanlar parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek istiyor. Bankada parası olanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

    İşte 32 günlük faiz oranları;

    AKBANK

    Faiz: 18,00

    Örnek mevduat: 20.000 TL

    Net Kazanç: 299,84 TL

    ING

    Faiz: 18,50

    Örnek mevduat: 20.000 TL

    Net Kazanç: 308,16 TL

        HSBC

        Faiz: 19,00

        Örnek mevduat: 20.000 TL

        Net Kazanç: 316,49 TL

        ODEABANK

        Faiz: 19,25

        Örnek mevduat: 20.000 TL

        Net Kazanç: 320,66 TL

        BURGANBANK

        Faiz: 19,00

        Örnek mevduat: 20.000 TL

        Net Kazanç: 316,49 TL

            FİBABANK

            Faiz: 19,50

            Örnek mevduat: 20.000 TL

            Net Kazanç: 324,82 TL


            ANADOLUBANK

            Faiz: 19,75

            Örnek mevduat: 20.000 TL

            Net Kazanç: 328,99 TL


            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu.
            Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.
            Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

                VADE ÇEŞİTLERİ

                Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.
                Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

                MEVDUAT FAİZ ORANLARI

                Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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                Haberler Ekonomi Bankalarda faizler patlama moduna geçti! Barut fıçısı gibi darmadağın oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?