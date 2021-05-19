Bankalarda faizler patlama moduna geçti! Barut fıçısı gibi darmadağın oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Nakit parası olanlar yaşadı! Fazilerde patlama yaşandı. Tek tek bankalar açıkladı. Günümüzde pek çok insan birikim yaparak parasını değerlendirme yöntemlerini araştırıyor. Özellikle birikimi olanlar parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek istiyor. Bankada parası olanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.
İşte 32 günlük faiz oranları;
AKBANK
Faiz: 18,00
Örnek mevduat: 20.000 TL
Net Kazanç: 299,84 TL
ING
Faiz: 18,50
Örnek mevduat: 20.000 TL
Net Kazanç: 308,16 TL