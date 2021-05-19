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    • Ekonomi
    • 19.05.2021 13:01
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    • 19.05.2021 13:01
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    başvurusu E-Devlet'te başladı mı? 3-5 bin TL esnafa destek! Kimler destek alabilir?

    başvurusu başladı mı? E-Devlet üzerinden esnaf hibe desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Pandemi desteği almak isteyen vatandaşlara devlet tarafından binlerce lira ödeme yapılıyor. Başkan Erdoğan verdiği müjdeli haberle esnaflara 3-5 bin TL destek verileceğini açıklamıştı. Peki kimler destek alabilecek. İşte esnaf hibe desteği hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Esnaf hibe desteği başvurusu E-Devlet'te başladı mı? 3-5 bin TL esnafa destek! Kimler destek alabilir?

    Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Esnaflara 3.000 ve 5.000 TL destek geliyor. Binlerce esnaf bu desteklerden faydalanma imkanı yakalayacak. Mesleğe ve yapılan işe göre, bazı esnaflara 3.000 TL bazı esnaflara da 5.000 TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyenler için gözler E-Devlet ekranına çevrildi. Peki esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Kimler destek alabilir?

    ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

    Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.

    İşte destek verilecek esnafların sektörleri;

    HANGİ ESNAFLARA HİBE DESTEK VERİLECEK?

    Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.

    Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

        Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım onarım tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar kalaycılar, ayakkabıcılar konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, züccaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

        ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Detaylar henüz açıklanmadı. Başvuruların E-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

        "SALGINI YENİDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık." dedi.

        Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

        "Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız."

        Kovid-19'la mücadele konusunda Erdoğan, "Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

        "AŞI FAALİYETLERİNE HIZ VERİYORUZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, "(Kovid-19'la mücadele) Sorumluluk üstlenmeyip, elini taşın altına koymayıp klavye ve ekran silahşorlüğüyle gezenlerin asıl niyetlerinin ve hesaplarının farkındayız." dedi.

        "YAPTIĞIMIZ HARCAMALAR ŞİMDİDEN 79 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

        Salgın sürecindeki destekler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece merkezi yönetim bütçesinden yaptığımız harcamalar şimdiden 79 milyar liraya ulaştı. Bu rakam yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak." diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Esnaf hibe desteği başvurusu E-Devlet'te başladı mı? 3-5 bin TL esnafa destek! Kimler destek alabilir?