Esnaf hibe desteği başvurusu E-Devlet'te başladı mı? 3-5 bin TL esnafa destek! Kimler destek alabilir?

Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Esnaflara 3.000 ve 5.000 TL destek geliyor. Binlerce esnaf bu desteklerden faydalanma imkanı yakalayacak. Mesleğe ve yapılan işe göre, bazı esnaflara 3.000 TL bazı esnaflara da 5.000 TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyenler için gözler E-Devlet ekranına çevrildi. Peki esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Kimler destek alabilir?
ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Esnaflara bir seferliğe mahsus 3 ile 5 bin lira hibe verilecek.
İşte destek verilecek esnafların sektörleri;
HANGİ ESNAFLARA HİBE DESTEK VERİLECEK?
Esnaflarımıza 2 grupta destek vereceğiz. Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz.
Birinci grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları öğrenci yurtları, kantinler kırtasiyeler internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.