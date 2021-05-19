Esnaf hibe desteği başvurusu E-Devlet'te başladı mı? 3-5 bin TL esnafa destek! Kimler destek alabilir?

Esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Esnaflara 3.000 ve 5.000 TL destek geliyor. Binlerce esnaf bu desteklerden faydalanma imkanı yakalayacak. Mesleğe ve yapılan işe göre, bazı esnaflara 3.000 TL bazı esnaflara da 5.000 TL geri ödemesiz destek verilecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyenler için gözler E-Devlet ekranına çevrildi. Peki esnaf hibe desteği başvurusu başladı mı? Kimler destek alabilir?